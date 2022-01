Juventus, pressing sul centrocampista: duello con l’Inter

Dopo la prima vittoria del 2022, la Roma è attesa dalla trasferta di Empoli. Intanto il centrocampista è corteggiato da Inter e Juventus

Dopo aver perso contro Milan e Juventus, la Roma ha ritrovato i tre punti nella 22°giornata di Serie A. La vittoria sul Cagliari non può bastare per tornare in corsa per il quarto posto, Mourinho è chiamato a battere anche l’Empoli di Andreazzoli, prossimo avversario in campionato.

Le due sconfitte di inizio 2022 sono state la conseguenza di prestazioni sottotono di alcuni giocatori giallorossi, in particolare Jordan Veretout. Il centrocampista francese, arrivato dalla Fiorentina nell’estate 2019, non sta attraversando un buon momento: nonostante le quattro reti stagionali, pesano gli errori dal dischetto contro Juventus e Zorya, oltre ad alcune prove insufficenti. L’arrivo di Sergio Oliveira potrebbe inoltre ridurre le sue chance da titolare, tanto da indurre Tiago Pinto a valutare le proposte di Inter e Juventus per un’eventuale cessione del mediano.

Calciomercato Roma, duello tra Inter e Juventus per Jordan Veretout

Jordan Veretout potrebbe salutare Josè Mourinho. Il centrocampista classe 1993 piace molto ad Inter e Juventus, con i bianconeri che insistono particolarmente a causa del probabile addio di almeno uno tra Arthur e Ramsey. Il risparmio dell’oneroso ingaggio dei due giocatori, fornirebbe il tesoretto necessario per piazzare il colpo.

La dirigenza bianconera avrebbe così l’opportunità di ‘rifarsi’ sferrando l’assalto all’ex Fiorentina, proponendo un prestito con diritto di riscatto. Non solo, in caso di raggiungimento di determinate condizioni, il diritto potrebbe trasformarsi in obbligo.