Calciomercato Juventus, sprint per Zaniolo: scambio più cash

Nicolò Zaniolo, a poco a poco, si sta riprendendo la Roma dopo i vari infortuni che l’hanno martoriato: idea in casa Juventus

La voglia di riscatto è davvero tanta. La Juventus ha messo già da tempo gli occhi sul talentuoso giocatore della Roma, Nicolò Zaniolo, che sembra tornato sui propri livelli.

Come svelato dall’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” il club bianconero, dopo i colpi di gennaio, è già proiettato all’estate per puntellare la rosa di Massimiliano Allegri. C’è sempre Zaniolo nel mirino con i primi contatti avviati già a partire da dicembre. Il suo contratto è in scadenza nel 2024 e potrebbe esserci il colpo di scena a giugno.

Calciomercato Juventus, sacrificio Locatelli: la suggestione

La Roma così potrebbe chiedere nella trattativa il centrocampista della Juventus, Manuel Locatelli, valutato intorno ai 40 milioni dal club bianconero. Quindi per arrivare a Zaniolo (50 mln) il club bianconero dovrebbe aggiungere anche la parte cash di circa 10 milione. La Juventus, però, non sarebbe entusiasta di questa proposta provando così a convincere la società giallorossa con Moise Kean, che non sta entusiasmando più di tanto sotto la gestione Allegri con una valutazione intorno ai 30 milioni. I prossimi mesi saranno decisivi per capire le priorità della Juventus per rinforzare il reparto offensivo di Massimiliano Allegri. Il 2023 sarà un anno da celebrare così si deve visto che ricorre il centenario della presidenza della famiglia Agnelli, che intende riportare un trofeo a Torino.