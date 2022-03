La Juve investe sull’olandese e batte il Milan: ‘solo’ 15 milioni cash

Nella prossima stagione Allegri vorrà ripartire con il 4-3-3, ecco perché serviranno rinforzi in attacco

Non solo il sostituto di Vlahovic, nel prossimo calciomercato estivo la Juventus sarà chiamata a rinforzare anche la batteria degli esterni. Più che chiamata, potremmo dire obbligata visto che Allegri è intenzionato a puntare forte sul 4-3-3.

Nell’attuale rosa di attaccante esterno funzionale a questo modulo, al netto di un forzato adattamento di Cuadrado e Bernardeschi (il suo rinnovo è però in bilico) c’è il solo Chiesa. Per questo motivo i rinforzi in quella zona di campo potrebbero essere anche due. In tal senso un nome molto spendibile per i bianconeri è quello di Noa Lang, olandese classe ’99 di scuola Ajax come de Ligt ma attualmente in forza al Club Brugge.

Non è un nome nuovo in ottica Serie A visto che Lang è da tempo nel mirino del Milan e nelle scorse ore è stato accostato al Napoli. I belgi sono pronti a privarsene solo di fronte a una proposta importante, diciamo da 25-30 milioni di euro forti di un consistente numero di pretendenti.

La Juventus potrebbe tentare di prenderlo, anticipando i rossoneri e il club di De Laurentiis, con una offerta da 15 milioni di euro cash più una contropartita tecnica che in casa Brugge potrebbero gradire molto.

Calciomercato Juventus, anticipo sul Milan per Noa Lang: Dragusin nell’affare

Il giocatore che Cherubini e soci potrebbero inserire nell’affare Noa Lang è Dragusin, 20enne rumeno da gennaio in prestito alla Salernitana. Il difensore è un prospetto di sicuro interesse che davvero potrebbe stuzzicare la società belga. La Juve lo valuta intorno ai 10 milioni di euro.