Calciomercato Juventus, scambio per Zapata | La carta è il difensore

La Juventus cerca un nuovo attaccante, soprattutto in caso di addio di Ronaldo: possibile scambio per Zapata

Il futuro di Cristiano Ronaldo non è ancora stato definito del tutto. Il portoghese sembra destinato alla permanenza, ma ha il contratto in scadenza l’anno prossimo. E in caso di proposta indecente, potrebbe lasciare la Juventus. Da questo dipenderà il calciomercato del club bianconero, soprattutto per il reparto offensivo. I gol di Duvan Zapata non sono passati inosservati e si potrebbe fare un tentativo con l’Atalanta, anche perché i giocatori che farebbero al caso di Gasperini sono tanti. Verrebbe dunque imbastito uno scambio.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, assalto a Lautaro | Scambio e soldi

LEGGI ANCHE >>> Inter, tegola per Inzaghi | UFFICIALE: centrocampista ko

Juventus, Demiral per arrivare a Duvan Zapata

Uno di questi è Demiral, che sarebbe molto utile nell’ottica di sostituire Romero, in partenza verso il Tottenham. Il difensore centrale turco verrebbe quindi proposto nello scambio per arrivare a Duvan Zapata, valutato su 45-50 milioni di euro. Demiral, che la Juventus valuta sui 35 milioni, farebbe abbassare di molto le pretese dell’Atalanta. Gli altri 10-15 milioni per raggiungere la soglia del club bergamasco, verrebbero ricavati dall’ingaggio risparmiato di Cristiano Ronaldo.