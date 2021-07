Inter, tegola per Inzaghi | UFFICIALE: centrocampista ko

Arriva il comunicato ufficiale dell’Inter sulle condizioni di Roberto Gagliardini dopo l’infortunio: tegola per Inzaghi

Infortunio in allenamento per Gagliardini, con l’Inter che sta monitorando in modo costante le sue condizioni. Il centrocampista italiano non è l’unico che ha subito problemi fisici. Vittima degli infortuni anche Alexis Sanchez e Danilo D’Ambrosio. I nerazzurri, attraverso un comunicato ufficiale, hanno reso noto le condizioni del centrocampista: “Roberto Gagliardini si è sottoposto oggi a risonanza magnetica dopo un trauma distorsivo al ginocchio destro riportato nell’allenamento pomeridiano di ieri. L’esame ha evidenziato una distrazione al legamento collaterale mediale. Il giocatore verrà rivalutato la prossima settimana“.