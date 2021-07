Calciomercato Inter, l’Arsenal ha messo nel mirino Lautaro Martinez per il reparto offensivo: Arteta tenta lo scambio per l’argentino

In casa Inter continua ad esserci fermento. La società è attiva su vari fronti in sede di calciomercato, con il doppio obiettivo in particolare di regalare a Simone Inzaghi l’esterno destro – per sostituire Hakimi – e il tanto desiderato vice Lukaku. Il marocchino, andato al PSG, è stato tra gli elementi più decisivi nell’undici di Antonio Conte e la sua partenza ha lasciato messo a dura prova l’animo dei tifosi. Cessione necessaria per ridare ossigeno alle casse del club, ma potrebbe non essere l’unica partenza importante.

Non si placano, infatti, le voci su un possibile trasferimento di Lautaro Martinez in estate. Come vi abbiamo raccontato ieri, per l’argentino si sarebbe aggiunto il forte interessamento dell’Arsenal. I ‘Gunners’, dal canto loro, potrebbero tentare l’assalto a breve.

Calciomercato Inter, assalto dell’Arsenal a Lautaro | Scambio e soldi

L’Arsenal fa sul serio per Lautaro. Gli inglesi potrebbero avanzare una proposta di scambio alla ‘Beneamata’, tentando di inserire nell’affare Lacazette. Al cartellino del francese – su cui resta vigile anche la Juventus – aggiungerebbero una sostanziosa parte cash intorno ai 40 milioni di euro.

L’ex Lione viene valutato sui 30 milioni, perciò si tratterebbe di un’operazione in totale da circa 70 milioni di euro. Staremo a vedere.