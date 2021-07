Calciomercato Juventus, i bianconeri spingono per un acquisto importante: decisiva la volontà del giocatore, a giorni si chiude.

Giorni importanti per la Juventus in chiave di calciomercato. I bianconeri attesi all’accelerazione decisiva per Manuel Locatelli, il nuovo summit con il Sassuolo potrebbe essere quello risolutivo. Finora ritenute insufficienti dai neroverdi le precedenti offerte, Cherubini dovrà accontentare le richieste emiliane per chiudere un affare attesissimo. E che non è l’unico che potrebbe concretizzarsi a breve per il club piemontese. Allegri attende rinforzi e incassa anche la volontà di un altro giocatore chiave, oltre a Locatelli.

Calciomercato Juventus, giorni decisivi per Pjanic: il bosniaco vuole tornare

Si tratta di Miralem Pjanic, ormai fuori dai piani del Barcellona e che vuole assolutamente tornare a Torino dopo una deludente annata in blaugrana. Conferme arrivano dalla Spagna, dove, su ‘El Chiringuito Tv’, il giornalista iberico José Alvarez ha spiegato la situazione.

“Koeman non conta su di lui – ha affermato – Già lo scorso anno Pjanic non ha trovato spazio e adesso vuole andare via. Ci sono diverse offerte per lui sul piatto, ma lui vuole soltanto la Juventus. La partenza può avvenire rapidamente, già nei prossimi giorni”. Un grande ritorno che per Massimiliano Allegri sarebbe davvero molto gradito. E che insieme al colpo Locatelli sistemerebbe decisamente la mediana bianconera.