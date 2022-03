Il colpo folle lascia di stucco la Juventus: Milan show

Il Milan pianifica un grande colpo per l’estate: Maldini studia il clamoroso sorpasso alla Juventus

Il Milan attende con pazienza il ritorno in campo dopo la sosta per le nazionali. I rossoneri affronteranno il Bologna nel monday night a San Siro, già conoscendo l’esito del Derby d’Italia. Un finale di stagione avvincente per quanto riguarda la lotta scudetto che vede i rossoneri, al pari di Inter e Napoli, in primissimo piano per la conquista del tricolore. Dal campo al calciomercato, Maldini e Massara stanno già provando a pianificare le prossime mosse.

Un assist inatteso potrebbe essere arrivato da Roberto Mancini. Un’esclusione sorprendente che può aprire ad altri stravolgimenti nel futuro di Nicolò Zaniolo. Contro la Macedonia Roberto Mancini ha deciso di rinunciare al gioiello della Roma, il cui destino lontano dalla Capitale è sotto la lente d’ingrandimento per l’anno prossimo.

Maldini sfida la Juve: colpaccio Zaniolo

I continui e pesanti infortuni subiti dall’ex interista hanno frenato una continuità, anche in maglia giallorossa alla corte di Mourinho. Alla finestra rimane sempre la Juventus di Massimiliano Allegri che pregusta la ghiotta occasione di trasformare il 22 romanista nell’erede di Paulo Dybala. Pianificato dunque l’addio a zero della ‘Joya’ il prossimo 30 giugno, il nome in cima alla lista di Cherubini è sempre quello di Zaniolo. Attenzione, però.Perchè il Milan, che a Zaniolo aveva pensato timidamente già negli scorsi anni, potrebbe davvero farsi avanti e con prepotenza cercare il sorpasso sulla ‘Vecchia Signora’ per il cartellino del talento di Mourinho.

Ecco quindi che il 22enne di Massa, valutato non meno di 50 milioni dalla società romana, può rappresentare una delle sorprese che Maldini ha in serbo, soprattutto se l’attuale stagione dovesse vedere tingersi di rossonero lo scudetto, il clamoroso colpo Zaniolo.

L’idea sullo sfondo, la Juventus dovrà quindi guardarsi le spalle: il classe 1999, reduce da 33 presenze con 4 reti e 8 assist vincenti con la maglia della Roma, torna in cima all’elenco di Maldini e Massara.