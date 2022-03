Italia-Macedonia del Nord, furia dei tifosi: “Mancini come Allegri”

Nel corso della semifinale playoff tra Italia e Macedonia del Nord, il Ct Roberto Mancini è finito nel mirino dei tifosi sui social

Allo stadio Renzo Barbera di Palermo la tensione si taglia a fette in questi minuti. L’Italia di Roberto Mancini non è ancora riuscita a sbloccare il risultato contro la Macedonia del Nord, con il match – valido per la semifinale dei playoff Mondiali – fermo sullo 0-0.

Gli azzurri, sin dai primi minuti, stanno tenendo in mano il pallino del gioco e diverse volte si sono affacciati nei pressi della porta presieduta da Dimitrievski. Le occasioni sono capitate soprattutto sui piedi di Berardi, il quale però è stato poco cinico come tutta la squadra.

Italia-Macedonia del Nord, tifosi infuriati con Mancini

La prestazione in generale non ha convinto affatto i tifosi e come potrebbe essere d’altronde, sapendo tra l’altro che il Portogallo sta vincendo la sua partita contro la Turchia. Nel mirino dei sostenitori è finito anche il Ct Roberto Mancini. Numerose le critiche nei confronti del mister, di seguito alcuni esempi su Twitter.

Mancini magari i cambi non li fare all’80’ #ItaliaMacedoniadelNord pic.twitter.com/bROEPnOuXU — Mary 🖤 (@Maryyyy57847167) March 24, 2022

Si potrebbe anche giocare con 2 punte magari ogni tanto Mancini — €nZø (@_enz29) March 24, 2022

Mancini 🤝 Allegri = NO CAMBI — sᴜᴀᴍʏ🇮🇹 (@norainoflowerr) March 24, 2022

Mancini è inutile che ti lamenti fai giocare gli scarsi — Vicky 𓆙 🇭🇷 (@vbrozodrillo) March 24, 2022

mancini cosa guarda male i giocatori che ha messo lui in campo — valentina³ (@mocciosvs) March 24, 2022