CMWEB | Zaniolo alla Juve e Dybala alla Roma: è davvero solo fantamercato?

Lo scenario che porterebbe Zaniolo alla Juventus di Allegri e Dybala alla Roma di Mourinho in estate potrebbe non essere solo fantamercato

Ci sono due situazioni che paiono distanti, ma troppo distanti potrebbero invece non essere. Uno è tornato ad essere, forse a titolo definitivo, un caso conclamato in casa Juventus: parliamo di Paulo Dybala, per il quale la fumata dell’incontro per l’ipotesi rinnovo del contratto, è stata nerissima. L’altro, dopo la panchina nel derby della Capitale, potrebbe essere diventato almeno un rebus in casa Roma.

E ci riferiamo a Nicolò Zaniolo, lasciato fuori nella partita emotivamente (e non solo) più importante, quella contro la Lazio: vinta peraltro in modo netto dai giallorossi, in virtù di nuovi equilibri tattici a cui ora Mourinho potrebbe far fatica a rinunciare. Anche in questo caso è in ballo un rinnovo di contratto più volte dato all’orizzonte ma oggettivamente meno urgente che per l’argentino in casa bianconera: Dybala sarebbe già nella condizione di impegnarsi con un’altra squadra visto che la sua scadenza contrattuale scoccherà tra te mesi, Zaniolo fino al 2024 è coperto, ma certo bisognerebbe arrivare all’inizio della prossima stagione (massimo dicembre) con un accordo in mano, qualora lui e la Roma volessero andare avanti insieme.

Ora, senza farsi condizionare dai tanto discussi like che il numero 22 giallorosso ha regalato ai post di casa Juve, ci sono aspetti tecnici e di rapporti che fanno pensare a qualcosa di possibile. Arriviamoci per gradi cominciando a pensare che certamente le parti in commedia avrebbero posizioni di avvio differenti. Zaniolo per la Roma ha una valutazione, visto il vincolo contrattuale: certo, oggi sarebbe difficile stabilire quale, correndo il rischio verosimile di sottostimare il giocatore di oggi rispetto a quello che potrebbe essere anche solo tra qualche mese, da settembre in poi. Ma il costo del cartellino di Zaniolo va contemplato.

Dybala si presenta “nudo e crudo”, senza un costo del cartellino da riconoscere al suo club, e senza nemmeno la voglia – per come si stanno sviluppando i rapporti ormai ai saluti – di fare quello che risulterebbe come un clamoroso favore alla Juventus. Quale sarebbe il favore è presto detto e piuttosto intuibile: consentire ai bianconeri di mettere in piedi una operazione in cui la quasi certezza di una perdita a zero di quello che comunque resta un grande giocatore, si trasformerebbe in una partita di scambio. Con chi? Presto detto: Nicolò Zaniolo, appunto.

Zaniolo-Juventus e Dybala-Roma: la suggestione può diventare realtà

La cosa che accomuna i due, per adesso, è sicuramente l’aspetto del valore economico assoluto, per entrambi non corrispondente molto probabilmente al vero: Dybala due anni fa non si vendeva a 100-120 milioni, o per lo meno ci si pensava, oggi – al di là del fatto che sarebbe gratis – commissioni a parte – la stima è scesa sotto la metà. Zaniolo, prima del primo infortunio viaggiava già tra i 50-60 con l’indice in potenziale ascesa (le stime erano di vederlo presto attestarsi sugli 80) poi le vicende fisiche hanno cambiato le cose. E oggi bisogna capire chi investirebbe i 50 e se la Roma non si trovi a correre il rischio (viene in mente Salah) di pensare tra un anno e gli 80-100 sarebbero potuti arrivare.

Insomma la vicenda appare certamente meno lineare e più tortuosa, bisogna anche immaginare che possa camminare su binari distinti (non necessariamente lo scambio). Oggi, secondo le informazioni raccolte da Calciomercatoweb.it, è forse più un’idea che altro: però Zaniolo alla Juve piace e Dybala piaceva alla Roma (sarà stata pure un’altra Roma, ma così è) quando Paulo scelse la Juve.

E’ chiaro che la Juventus potrebbe puntare sulla prospettiva, sulla forza di un investimento che molto difficilmente sarà a rischio, sulla voglia di rivalsa del giocatore che finora è stato soprattutto molto sfortunato nella Capitale (attenzione, a Torino potrebbe forse ritrovare l’amico Moise Kean). Se no ci sarebbe la Premier come prospettiva per Nicolò: il Tottenham per dirne una. Ma non solo. La stessa voglia di rivalsa anima Dybala, il quale sicuramente, a scadenza, ha più appeal, e in Inghilterra il Manchester United e sempre gli Spurs potrebbero pensarci seriamente. Qualcuno ha ipotizzato il Psg, che ora sembra più difficile come più difficile appare l’Inter in questo momento.

Dal punto di vista dei numeri (è solo un contributo in più) un dato potrebbe spingere la Roma verso questa tentazione ardita e oggettivamente complicata: Dybala, con 83 giorni di assenza per guai fisici in questa stagine, resta un attaccante che in 29 gare stagionali ha fatto 13 gol, Zaniolo, al quale quest’anno è andato di lusso, perché di giorni ne ha saltati solo 32 per guai fisici, in 33 partite ha segnato un terzo delle reti dell’argentino: 4. Insomma, abbiamo camminato nel pensiero delle ipotesi che hanno una logica, ma attenzione a questo sentiero che unisce Zaniolo, Dybala, la Roma è la Juve. Perché, al maturare di certe condizioni, potrebbe essere una sfida stimolante per tutti. Quel che oggi può ancora sembrare fantamercato, domani chissà…