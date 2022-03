Dramma Italia, Macedonia in finale playoff: azzurri fuori dal Mondiale

L’incubo è diventato subito realtà, l’Italia perde al Barbera lo contro con la Macedonia del Nord: azzurri di nuovo fuori dal Mondiale

Un altro dramma per il nostro calcio, arrivato per la seconda volta consecutiva in pochi anni. L’incubo vissuto contro la Svezia è tornato già nella semifinale dei playoff, senza nemmeno la possibilità di giocarsela in finale. L’Italia perde 0-1 contro la Macedonia del Nord ed è di nuovo fuori dal Mondiale.

Questo il tristissimo verdetto giunto dallo stadio Renzo Barbera di Palermo. Gli Azzurri guidati da Roberto Mancini avevano iniziato col piglio giusto la gara, tenendo poi il pallino del gioco per praticamente tutti i 90 minuti. La magia post Europeo si è esaurita definitivamente e anche oggi – come negli ultimi mesi – è mancato pesantemente il cinismo sotto porta.

Playoff Mondiali, Italia-Macedonia del Nord 0-1 e Portogallo-Turchia 3-1: i tabellini

E quando non sei cinico, prima o poi, gli avversari ti puniscono. È la regola del calcio, spesso crudele ma tremendamente giusto. È il gol da fuori area nei minuti di recupero della ripresa di Trajkovski, che riporta nel baratro un sistema ancora bisognoso di cambiamenti molto profondi. Sorride, invece, il Portogallo di Cristiano Ronaldo, il quale stende 3-1 la Turchia e si prepara ad affrontare l’ultimo step con la Macedonia per raggiungere il Mondiale.

Italia-Macedonia del Nord 0-1: 90+2′ Trajkovski (MDN)

Portogallo-Turchia 3-1: 15′ Otavio (P), 42′ Diogo Jota (P), 65′ Yilmaz (T), 90+4′ Luis Nunes (P)