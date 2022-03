Non possono pagarlo: lo compra la Juve per il 4-3-3 di Allegri

La Juventus è già al lavoro in vista del prossimo calciomercato estivo. Silurato Dybala, tra gli obiettivi un paio di esterni d’attacco

Fa ancora rumore e discutere la scelta della Juventus di rinunciare a Paulo Dybala. Di perdere a zero quello che, nonostante i troppi problemi fisici, era tornato ad essere il calciatore simbolo dopo l’addio di Cristiano Ronaldo.

Secondo alcune indiscrezioni, dietro la scelta di separarsi dal classe ’93 di Rosario ci sono anche motivi prettamente tattici. Per chi sostiene questa tesi Allegri è intenzionato a utilizzare il 4-3-3 nella prossima stagione, un modulo poco congeniale al numero dieci. E di conseguenza lo stesso tecnico livornese, ufficialmente un ‘Dybalista’ della prima ora, avrebbe quindi spinto, o almeno non messo una parola buona per il prolungamento dell’ex Palermo.

Per il 4-3-3, ammesso che venga confermata questa scelta, la Juve avrebbe bisogno di uno se non due rinforzi sulle corsie d’attacco. Chiesa e Morata, col primo che tornerà da un grave infortunio e il secondo ancora da riscattare, non basterebbero ad Allegri. Non a caso risulta esserci stato un sondaggio per Momo Salah, in scadenza nel 2023 col Liverpool. Ad oggi l’operazione appare impossibile, ma si sa che nel calciomercato niente davvero lo è… Tra i profili che può prendere in esame c’è Pedrinho, 23enne brasiliano di piede mancino che sa giocare pure a destra.

Calciomercato Juventus, ‘pericolo’ Milan per Pedrinho

Pedrinho è approdato allo Shakhtar di De Zerbi l’estate scorsa, ma ora a causa della guerra Russia-Ucraina la società di Donetsk (regione Donbass, conquistata dall’esercito di Putin) non ha più le risorse per completare il pagamento del cartellino. Secondo ‘Correio da Maha’ ha versato nelle casse del Benfica solo 2 dei 18 milioni concordati. Pedrinho può così tornare in Portogallo, in attesa di un’altra sistemazione. I bianconeri potrebbero acquistarlo per 13-15 milioni, sfruttando gli ottimi rapporti con l’agente del classe ’98 (Bertolucci), lo stesso di Kaio Jorge. Chi può insidiare la Juve è il Milan, anch’esso bisogno di uno-due esterni. E Pedrinho ha tutte le caratteristiche che di solito piacciono molto ai rossoneri.