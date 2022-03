Allarme Juventus, il Milan tenta il sorpasso: la strategia di Maldini

Scatta l’allarme per la Juventus, il Milan vorrebbe tentare il sorpasso sui bianconeri: Maldini ha un piano per battere la concorrenza

A nove giornate dal termine del campionato, il Milan è ancora lì in vetta. Grazie al successo ottenuto ieri sera ai danni dell’Empoli, i rossoneri si sono portati momentaneamente a +5 sull’Inter seconda in classifica. Stavolta Leao e compagni, dopo la vittoria nello scontro diretto col Napoli, non hanno fallito contro un avversario alla portata sulla carta.

Il risultato evidenzia la prestazione certamente non bella da parte dei lombardi, ma allo stesso tempo valorizza la loro concretezza. D’altronde in una stagione intera non si può sempre vincere e convincere, a volte i tre punti vanno conquistati semplicemente lottando. Questa annata ha ancora tanto da dire per il ‘Diavolo’, che però è già proiettato al futuro. L’obiettivo della dirigenza, capitanata da Maldini e Massara, è quello di continuare a migliorarsi. In questo senso, è già al lavoro in vista della prossima sessione di calciomercato e avrebbe in mente un piano per assicurarsi il cartellino di un calciatore seguito anche dalla Juventus.

Calciomercato Juventus, il Milan tenta il sorpasso per Zaniolo: offerta di scambio

Il profilo in questione è quello di Nicolò Zaniolo. Nonostante il classe ’99 sia un elemento fondamentale nello scacchiere di Jose Mourinho, la Roma ad oggi non intende affrontare il discorso legato al rinnovo (contratto in scadenza giugno 2024). In caso di mancato prolungamento, la ‘Vecchia Signora’ (specialmente se dovesse perdere Dybala e Morata) tenterebbe l’affondo per il gioiello giallorosso.

Il Milan, dal canto suo, vorrebbe provare a mettere i bastoni tra le ruote alla rivale. Il direttore tecnico Maldini starebbe valutando di offrire ai capitolini Rebic (prezzo sui 20-25 milioni), più una sostanziosa parte cash in modo da coprire i 40-50 milioni di euro che vuole la Roma per Zaniolo. La strategia citata potrebbe costringere la Juventus a rivedere i suoi piani e guardare altrove.