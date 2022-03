Colpo impossibile, Allegri si consola con il ritorno: arriva a giugno

Colpo impossibile in vista del prossimo calciomercato estivo, la Juventus si prepara a dare l’assalto all’alternativa di lusso

Una sconfitta, con la conseguente eliminazione dalla Champions League, che ha stupito e continua a fare male. La Juventus si lecca le ferite dopo il tracollo all’Allianz Stadium con il Villarreal e guarda già al prossimo match di campionato contro la Salernitana che anticiperà il derby d’Italia con l’Inter. Dal campo al calciomercato, la ‘Vecchia Signora’ è già concentrata su quelle che saranno le operazioni, soprattutto in entrata, da portare a termine a partire dal prossimo giugno.

Dopo Vlahovic e Zakaria, spazio ad un nuovo innesto di spessore a centrocampo. Rabiot ed Arthur non hanno convinto e potrebbero partire: la caccia al nuovo big a cui affidare la regia della mediana di Allegri prosegue. Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, le possibilità che la Juventus riesca a strappare Frenkie de Jong al Barcellona non sono elevate.

Juventus, si allontana de Jong: ecco chi arriverà

I costi dell’affare, tra cartellino ed ingaggio, possono risultare uno scoglio difficile da superare per la ‘Vecchia Signora’. Dopo essere arrivato dall’Ajax per 86 milioni nell’estate 2019, la valutazione del talento olandese è comunque molto elevata: circa 60. Lo stipendio, poi, di 10 milioni di euro netti a stagione non aiuterebbe l’assalto della società torinese. Ecco perchè, tra pochi mesi, la Juventus potrebbe tornare alla carica per un vecchio pallino della dirigenza, già da diversi anni.

Si tratta di Jorginho, in scadenza tra poco più di un anno con il Chelsea. Il centrocampista campione d’Europa, anche per la crisi economica vissuta dai ‘Blues’ dopo l’annunciato addio di Abramovich, può partire per portare soldi freschi nelle casse del club londinese. Con una proposta da circa 25 milioni di euro, dunque, la Juventus potrebbe davvero riportare in Serie A l’ex Napoli e affidargli le chiavi del centrocampo di Massimiliano Allegri.

Jorginho in questa stagione ha accumulato 38 presenze con 9 reti e 2 assist vincenti: la Juventus, dunque, sogna il talento campione d’Europa per la prossima estate.