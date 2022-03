Europa League, svelata l’avversaria dell’Atalanta: che sfortuna per la ‘Dea’

In Europa League è giornata di sorteggi, con l’Atalanta rimasta unica italiana in corso: l’urna però non è benevola con la ‘Dea’

Esce vittoriosa e con la qualificazione in tasca l’Atalanta dalla trasferta in Germania contro il Bayer Leverkusen. La squadra di Gasperini infatti dopo aver vinto 3-2 a Bergamo è riuscita a espugnare la BayArena vincendo 0-1 grazie al gol di Boga.

Continua dunque l’avventura in Europa League dell’Atalanta, che proprio in questi minuti a Nyon ha scoperto l’avversaria dei quarti di finale. Ancora una volta però il sorteggio non è stato fortunato per la squadra di Gasperini. La ‘Dea’ pesca una delle big della competizione.

Europa League, l’Atalanta torna in Germania: pescato il Lipsia ai quarti

Aumenta il livello di difficoltà in Europa League, dove sono rimaste le migliori otto squadre, tra cui anche l’Atalanta. Il sorteggio però per la ‘Dea’ ancora una volta non è molto favorevole. Infatti la squadra di Gasperini ha pescato il Lipsia, squadra tedesca scesa dalla Champions League (come i bergamaschi) e che ha passato gli ottavi senza giocare, visto che lo Spartak Mosca è stato escluso dalle competizioni europee come tutte le squadre russe. Inoltre l’Atalanta ha scoperto anche quale sarà la possibile avversaria in semifinale, ovvero la vincente tra Braga e Rangers.

Di seguito tutti gli accoppiamenti dei quarti di finale:

Lipsia-Atalanta

Braga-Rangers

Eintracht Francoforte-Barcellona

West Ham-Lione