Calciomercato Juve, addio sempre più vicino | Salta l’incontro

Si fa sempre più complicata la trattativa per la permanenza alla Juventus di uno dei giocatori simbolo: il tanto atteso incontro salterà

Nelle innumerevoli trattative di mercato – abbozzate, o agli albori o in via di definizione – la dirigenza della Juventus fa i conti anche con la questione rinnovi. Sono infatti ben otto i giocatori bianconeri che formalmente termineranno il loro rapporto col club il prossimo 30 giugno. Tra questi ce n’è uno che sta monopolizzando i rumors di mercato ormai da mesi.

Quella che è stata a pieno titolo definita una telenovela, è ancora lungi dal vedere la sua fine. Sembrava tutto volgere per il meglio – nel senso di un accordo tra le parti volto alla permanenza del talento alla Continassa – nello scorso ottobre. Poi, progressivamente, i dubbi. Le incertezze. Il dietrofront della società. Le dichiarazioni che non sono piaciute al giocatore. Ed infine, notizia di oggi, il rifiuto del club torinese di trattare col rappresentante del giocatore. Un rifiuto dettato da motivi formali, ma comunque un segnale pesante in vista di un accordo che si fa sempre più difficile.

Calciomercato, la Juve non tratta con Jorge Antun: Dybala sempre più lontano

Come riferito da La Gazzetta dello Sport, l’uomo di fiducia di Paulo Dybala – Jorge Antun, che ha sempre trattato gli interessi della Joya nelle sedi legali – non sarebbe in possesso dei requisiti professionali riconosciuti dalla FIFA per gli agenti. L’impresario di Cordoba – al pari della mediatrice che si stava occupando del rinnovo di Marcelo Brozovic con l’Inter -non può dunque rappresentare formalmente il suo assistito nella trattativa per il rinnovo. Questo sarebbe bastato alla Juve per far slittare l’incontro in programma lunedì prossimo.

La situazione, già tesa di suo, avrebbe visto la Juve proporre un triennale da 7 milioni annui più bonus. Antun avrebbe avuto in mente di rilanciare un contratto più lungo a cifre maggiori. Il già difficile compromesso – ricordiamo che altre società spingono su Dybala per portarlo tra le proprie fila – sembra irraggiungibile se esistono addirittura dei problemi nello stabilire chi siano i reali interlocutori della società bianconera. Si addensano insomma sempre più nubi sul futuro del giocatore argentino tra le fila della Vecchia Signora…