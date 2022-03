Attacco frontale alla Juve: “Fallimento, quattro anni buttati”

L’eliminazione in Champions per la Juventus pesa ancora tanto: nel mirino sempre il lavoro della dirigenza in questi anni

Ancora un’eliminazione per la Juventus in Champions che ha fatto infuriare i sostenitori bianconeri: è arrivata ancora una critica per l’operato della società.

La Juventus ha salutato anzitempo la Champions League con il tre a zero rotondo inflitto dal Villarreal nelle sfida di ritorno all’Allianz Stadium. Un risultato a sorpresa con i bianconeri che avrebbero potuto fare molto di più. Con il colpo di Cristiano Ronaldo, la dirigenza torinese aveva sognato di vincere la massima competizione europea riservata ai club d’Europa, ma ciò non è avvenuto.

Così lo stesso giornalista, Enrico Varriale, sul suo profilo Twitter ha svelato il suo punto di vista criticando l’operato societario di questi anni: “Sull’eliminazione della Juventus se ne sono dette e scritte tante, tirando in ballo le colpe di Allegri e presunti fallimenti del nostro calcio”. Poi ha aggiunto: “Si può dire, sommessamente, che il club più ricco d’Italia cambiando 3 tecnici negli ultimi 4 anni ha sprecato tanto, capendoci poco?”.

Juventus, l’obiettivo di Allegri

Ora la Juventus si tufferà nel campionato per essere protagonista fino alla fine per una posizione in Champions League. L’obiettivo è quello di tornare ad essere protagonista con un piazzamento tra le prime quattro della classe. In testa c’è anche la possibile finale di Coppa Italia con il ritorno da giocare ancora contro la Fiorentina dopo la vittoria al Franchi con l’autogol di Venuti. In estate, infine, arriverà la vera e propria rivoluzione della compagine bianconera con nuovi innesti di assoluto valore per incrementare il tasso tecnico della rosa di Allegri.