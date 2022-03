Juventus, da Dybala a Morata: cambia tutto | Sacrificio e super colpo

La Juventus ha già in mente il piano di mercato per l’anno prossimo: svolta inattesa in attacco, tesoretto per il top player

Dopo la risicata vittoria sullo Spezia, adesso per la Juventus è tempo di pensare alla sfida di campionato contro la Sampdoria. I blucerchiati rappresentano quindi il prossimo ostacolo per la ‘Vecchia Signora’ che vuole mantenere il quarto posto ed insidia il Napoli, a +4 sulla squadra di Allegri. Le attenzioni della società torinese sono però rivolte anche alla prossima stagione ed in particolar modo al calciomercato che, in estate, potrebbe regalare non poche novità alla rosa del tecnico livornese.

Tra i nomi illustri in bilico restano quelli di Alvaro Morata e Paulo Dybala che vivono situazioni simili ma allo stesso tempo diverse. Per il centravanti spagnolo è ancora tutto da scrivere: l’accordo per il riscatto dall’Atletico Madrid è fissato a 35 milioni, la Juventus punterebbe ad un forte sconto. Per la ‘Joya’, invece, c’è da considerare il contratto in scadenza il 30 giugno e i diversi club alla finestra: l’Inter su tutti.

Juventus, colpo stellare: ecco come

Allegri, in tal senso, avrebbe già pianificato quella che sarà la mossa della Juventus tra poche settimane. L’idea del tecnico toscano sarebbe quindi quella di sacrificare Dybala e allo stesso tempo provare a tenere Morata: tra i due, infatti, lo spagnolo è preferito da Allegri. Per la permanenza della punta la società bianconera punta ad una cifra di 15 milioni di euro da versare ai ‘Colchoneros’, con la decisione di rinunciare Dybala accumulando un tesoretto da reinvestire a giugno.

L’obiettivo? Sempre lui, Paul Pogba, in scadenza con il Manchester United e che sogna il ritorno a Torino a sei anni dall’approdo all’Old Trafford. Il denaro guadagnato dall’addio di Dybala e l’eventuale sconto per Morata, possono permettere alla Juventus di accontentare le richieste di Mino Raiola per il Pogba-bis.

Il francese, in questa stagione agli ordini di Rangnick, ha collezionato 20 presenze complessive con 1 rete ed 8 assist vincenti.