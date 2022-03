Calciomercato Inter, il flop diventa occasione: scambio in Serie A

Ancora un’ottima prestazione per l’Inter in Champions, ma iniziano le idee di calciomercato con uno scambio super

Idee interessanti in vista della prossima stagione in casa Inter per essere sempre più competitiva in campo internazionale dopo l’ottima prova ad Anfield.

L’Inter vuole continuare a crescere anche in Champions League e così la dirigenza nerazzurra potrebbe regalare colpi importanti a Simone Inzaghi. Una prestazione importante ad Anfield che sarà il punto di partenza per i nerazzurri in vista della prossima stagione in campo internazionale.

Così potrebbe nascere l’idea per il futuro per il portiere dell’Inter, Ionut Radu, chiuso da capitan Handanovic. Il Torino avrebbe messo gli occhi sull’estremo difensore rumeno visto che Milinkovic-Savic non convince appieno dopo l’ottimo inizio di stagione.

Calciomercato Inter, Radu pedina di scambio per il big

In questo modo Radu potrebbe rientrare nell’affare Bremer. Il centrale brasiliano è diventato uno dei migliori d’Italia con un processo di crescita sempre più costante. Lui è considerato fondamentale per il post de Vrij, uscito al termine della prima frazione di gioco per problemi muscolari. Così l’Inter starebbe cercando un sostituto per il centrale olandese e così potrebbe nascere l’idea per quanto riguarda lo scambio tra Inter e Torino. Radu vorrebbe giocare con maggiore continuità e accetterebbe di buon grado la cessione in vista della prossima stagione. All’Inter lo spazio è chiuso da capitan Handanovic che, nonostante le critiche, resta sempre il portiere titolare della compagine nerazzurra.