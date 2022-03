La Juventus ha scelto l’erede di Dybala | Il Milan ‘trema’

In attesa di definire la questione Dybala, la Juventus guarda in Premier per il possibile sostiuto: la concorrenza del Milan è forte

Il futuro di Paulo Dybala è ancora un rebus la cui soluzione non è conosciuta nemmeno dagli attori in gioco. Con l’entrata ‘ufficiale’ dell’Inter nella corsa al giocatore, il destino della Joya dipenderà dagli incontri che il suo procuratore Jorge Antun avrà a breve sia con la dirigenza bianconera che con l’ad nerazzurro Beppe Marotta, sornione sul possibile affare dell’anno.

Normale quindi che in siffatta situazione la dirigenza bianconera si stia già cautelando per la possibile sostituzione dell’argentino: è partita la caccia al profilo giuto per rimpiazzare la Joya. Gli ambiziosi progetti di Arrivabene e Cherubini prevedono l’ingaggio di un giocatore già affermato, in grado di inserirsi con velocità nelle dinamiche del campionato italiano. Grazie ad un intreccio tra due big della Premier League, tale obiettivo prende la forma di un giocatore del Chelsea chiuso dall’arrivo di un fuoriclasse da una delle rivali della lega più ricca del mondo.

Calciomercato Juve, Dybala via? Ecco Ziyech, già obiettivo del Milan

Come riferito dal quotidiano spagnolo ‘As’, sarebbe partito l’assalto dei Blues a Ryad Mahrez, il fuoriclasse algerino in forza al Manchester City. Con i Citizens impegnati nel possibile assalto ad Erling Haaland – e col sogno Harry Kane sempre vivo – potrebbe esserci poco spazio per il nordafricano nei futuri programmi del club. L’arrivo di Mahrez a Stamford Bridge significherebbe porte chiuse per Hakim Ziyech, a tutti gli effetti un ‘doppione’, per ruolo e per caratteristiche – del mancino di Guardiola. Il marocchino potrebbe essere il profilo giusto per sostituire la Joya. Peccato che sull’ex Ajax il Milan insista già da un po’.

Il club rossonero stava aspettando il momento giusto per affondare il colpo sul fantasista, ma l’inserimento della Juve potrebbe sconvolgere le forze in campo. Se la società bianconera decidesse di affondare il colpo mettendo sul piatto, per il giocatore, un ingaggio simile – magari un po’ inferiore – a quello proposto a Dybala in fase di rinnovo, Maldini e soci si troverebbero costretti ad abbandonare la contesa.