Milan, offerta ufficiale e colpo a zero: sfida al Barcellona

Il Milan si sta già muovendo per la prossima stagione, pronta l’offerta per il gioiello che si libererà a zero: lo scenario

Il big match contro il Napoli tiene alta la concentrazione in casa Milan, con i rossoneri che si giocheranno i tre punti in un vero e proprio scontro scudetto contro la squadra di Luciano Spalletti. Dal calcio giocato al calciomercato, per la società di via Aldo Rossi è già tempo di valutare quelle che potrebbero essere le operazioni da portare a termine dal prossimo giugno. Tra uscite e soprattutto entrate, Maldini e Massara avrebbero già pianificato l’assalto ad uno dei gioielli più ambiti in Europa e che si libererà a zero al termine dell’attuale stagione.

Le priorità del ‘Diavolo’ restano un nuovo difensore centrale che sostituisca il partente Romagnoli al pari di un centrocampista che rimpiazzi Kessie, anche lui in scadenza tra poco più di tre mesi e mezzo. Occhi puntati anche in attacco, con il destino di Ibrahimovic ancora tutto da decifrare e Giroud che tra pochi mesi compirà 36 anni.

Milan, colpaccio gratis: l’offerta di Maldini

Secondo quanto riportato da Rudy Galetti su Twitter, il Milan avrebbe avanzato un’offerta ufficiale per quello che potrebbe essere uno dei primi rinforzi per la stagione 2022/23. Si tratta di Noussair Mazraoui, in scadenza il 30 giugno 2022 con l’Ajax e già sul taccuino di diversi top club europei. “Milan, il contratto offerto a Mazraoui è di 5 anni a 3 milioni netti a stagione (lordi con il Decreto Crescita)”.

Una ricca proposta quella della società di via Aldo Rossi che, tuttavia, resta nettamente indietro rispetto alla concorrenza. Galetti ha poi concluso: “Il Barcellona resta in vantaggio e vuole chiudere a breve per il giocatore dell’Ajax”.

I catalani, dunque, rimangono in pole position per il 24enne terzino di Leiderdorp che, fino a questo momento, ha collezionato 28 presenze con 5 reti e 4 assist vincenti con i ‘Lancieri’.