Sorpresa Juventus, riscatto e colpo per Allegri: il nome

La Juventus pianifica le prossime mosse in vista del calciomercato estivo: ipotesi a sorpresa direttamente in Serie A

La sfida allo Spezia rappresenta l’ennesimo passo verso un posto utile alla qualificazione alla fase a gironi della prossima Champions League. La Juventus ha le idee chiare per il presente ma anche per il futuro, con la sessione estiva di calciomercato che proverà a replicare quanto di bene registrato nel mese di gennaio. Vlahovic e Zakaria non bastano e per il 2022/23, le idee che portino a rinforzi di peso per la rosa allenata di Massimiliano Allegri restano molteplici.

Tra le uscite, in attacco potrebbero dire addio Morata e Dybala mentre in mezzo al campo a rischiare restano Rabiot e Arthur. È in difesa che i bianconeri dovranno valutare diverse opzioni, tra acquisti e cessioni: in particolar modo, sulla fascia destra potrebbe arrivare un nuovo rinforzo.

Juventus, colpo in Serie A: cifre e dettagli

Secondo quanto riportato da ‘Goal.com’, la Juventus avrebbe messo sulla lista dei possibili acquisti per il mercato estivo il nome di Raoul Bellanova. Il talento, arrivato nei mesi scorsi al Cagliari in prestito dal Bordeaux, si sta distinguendo con i sardi sfoderando prestazioni di ottimo livello.

21 presenze complessive con 1 rete e 2 assist vincenti, l’ex prodotto del settore giovanile del Milan rappresenterebbe un colpo in prospettiva per la fascia destra della Juventus. 21 anni e con già alle spalle una buona esperienza tra calcio francese ed italiano, Bellanova viene quindi monitorato dai bianconeri per giugno.

Si tratterebbe di un’operazione intorno agli 8-9 milioni, dopo che il Cagliari avrà riscattato il cartellino di Bellanova dal Bordeaux.