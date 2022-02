Juve, Dybala e Morata regalano un nuovo colpo: Inter e Milan ko

L’attacco della Juventus potrebbe cambiare profondamente nel prossimo calciomercato estivo. Il nuovo partner di Vlahovic può arrivare dalla Francia

Dusan Vlahovic, per il quale sono stati investiti 75 milioni bonus inclusi, è l’unico attaccante sicuro di restare alla Juventus anche nella prossima stagione. Per tutti gli altri, da Dybala a Kean passando per Morata, regna assoluta incertezza.

Kean non piace ad Allegri ed è stato messo ulteriormente all’angolo dall’arrivo del serbo, per gli altri due può succedere ancora di tutto: rinnovo o no per Dybala, con il suo agente Antun atteso a breve a Torino per ridiscutere con la società, riscatto o meno per Morata con i bianconeri per nulla intenzionati a versare i 35 milioni pattuiti ormai due anni fa.

In casa Juve la possibilità di liberarsi di entrambi, togliendosi dalle spalle due super ingaggi (di 10 milioni circa quello di Morata, di 7,5-8 quello di Dybala con l’eventuale prolungamento) stuzzicherebbe non poco anche perché così Cherubini e soci avrebbero maggiore libertà sul mercato in entrata. La Juventus ha bisogno di rinnovarsi e in tal senso occorreranno tanti soldi.

Con l’addio dell’argentino e dello spagnolo, ecco che la società presieduta da Andrea Agnelli potrebbe gettarsi a capofitto su quello che da molti addetti ai lavori, pure in prospettiva, è ritenuto uno dei migliori attaccanti in circolazione: Jonathan David.

Calciomercato Juventus, sfida a Inter e Milan per David: la possibile offerta

Autore di 16 gol in questa stagione, il 22enne canadese potrebbe arrivare a costare un’ottantina di milioni, cifra folle che la Juve può provare ad abbassare con l’inserimento di una-due contropartite. In tal senso occhio a Dragusin ora in prestito alla Salernitana. Contropartita(e) più un’offerta cash tra i 40 e i 50 milioni di euro.

L’attaccante del Lille piace a mezza Europa, in Italia – come noto – è nel mirino di Inter e Milan rispettivamente per il post Lautaro e Ibrahimovic.