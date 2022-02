Dal Manchester City alla Juventus: nuova occasione per i bianconeri

Occasione dal Manchester City di Pep Guardiola per la Juventus: un giocatore dei ‘Citizens’ con poco spazio in stagione

È vigilia di Champions League per la Juventus di Massimiliano Allegri. La squadra bianconera non arriva al meglio alla sfida di andata degli ottavi di finale col Villarreal: de Ligt e compagni sono reduci dal deludente pareggio nel Derby della Mole e in emergenza soprattutto in difesa.

Allegri dovrà infatti fare a meno di Chiellini e Rugani, con Bonucci che potrebbe essere recuperato solo per la panchina. Mancherà anche Paulo Dybala, che non ha riportato lesioni in seguito al problema accusato col Torino ma ne avrà per almeno 10 giorni. La linea difensiva, dunque, sarà con ogni probabilità composta da Danilo e de Ligt con De Sciglio e Alex Sandro sulle fasce. Nel derby il brasiliano è stato impiegato al centro della difesa, e da un suo errore in marcatura è arrivato il pareggio di Belotti. Il laterale è reduce da stagioni piuttosto negative e la dirigenza della Juventus si sta guardando intorno per la sua successione.

Calciomercato Juve, occasione Zinchenko dal Manchester City

Tra i nomi accostati alla Juventus per la fascia sinistra c’è anche quello di Zinchenko. L’ucraino è diventato a tutti gli effetti un terzino con Pep Guardiola al Manchester City, ma deve fare i conti con la concorrenza di Walker e soprattutto dell’ex bianconero Cancelo. Il portoghese, infatti, è stato dirottato a sinistra togliendo spazio a Zinchenko. Si parla così del possibile addio in estate da parte dell’ucraino e sulle sue tracce potrebbe esserci proprio la Juve a caccia di un nuovo terzino di livello internazionale. Ma non solo. Zinchenko, infatti, nasce centrocampista e potrebbe diventare un importantissimo jolly per Massimiliano Allegri. La sua valutazione si aggira intorno ai 25 milioni di euro. Staremo a vedere.