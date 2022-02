Inter, colpo dalla Premier per l’attacco: assalto a sorpresa

L’Inter si concentra sul futuro e preprara nuovi colpi in attacco: possibile assalto in Premier League per l’affare a sorpresa

L’Inter sta vivendo un periodo di difficoltà ma la stagione dei nerazzurri fino a questo momento può considerarsi comunque positiva. I nerazzurri vogliono vincere per il secondo anno di fila lo scudetto e sono in piena corsa, ma nel frattempo pensano anche alle mosse da attuare per rinforzarsi in futuro.

Calciomercato Inter, spunta Gabriel Jesus per rinforzare l’attacco

L’Inter vuole continuare a crescere e intanto studia anche i possibili colpi da effettuare per migliorare il proprio attacco. Nel mirino c’è ormai da diverso tempo Gianluca Scamacca ma non sembra essere l’unico calciatore nel mirino della società nerazzurra. È spuntato infatti un nuovo nome dalla Premier League.

Secondo quanto riportato da ‘Calciomercato.it’, l’Inter starebbe pensando anche a Gabriel Jesus. L’affare è possibile in quanto il calciatore ha il contratto in scadenza nel 2023 con il Manchester City e gli eventuali costi per un suo acquisto non sarebbero così elevati. È un colpo alla portata e inoltre l’Inter lo aveva già seguito in passato ma poi comprò Gabigol.

Può esserci dunque un ritorno di fiamma per l’attaccante brasiliano e sulle sue tracce sembra esserci anche il Milan, che nel frattempo sta cercando il post Ibrahimovic.