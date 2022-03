Colpaccio Milan, annuncio a sorpresa: “Ha già firmato”

Il Milan prosegue la caccia ai prossimi rinforzi da regalare a Stefano Pioli: annuncio inatteso sul colpo dell’estate

Nove punti nelle ultime cinque gare di Serie A per il Milan di Stefano Pioli che, questa sera, sarà ospite al San Paolo del Napoli con cui condivide la vetta della classifica. Per i rossoneri, così come per gli azzurri, sarà una gara spartiacque per la stagione, con l’Inter agevolata dal turno stravinto contro la Salernitana. Dal campo al calciomercato, il ‘Diavolo’ si guarda intorno a caccia dei nomi giusti per poter confezionare in vista dell’anno prossimo, una rosa ancora più competitiva per il tecnico emiliano.

Dalla ricerca di un sostituto di Romagnoli, che molto probabilmente saluterà Milanello a parametro zero, fino al centrocampo con Kessie ormai destinato a dire addio e sempre più vicino al Barcellona. È sull’attacco, però, che le attenzioni di Maldini e Massara sono orientate per puntellare il reparto avanzato rossonero. Con Ibrahimovic in scadenza di contratto e Giroud che compirà 36 anni il prossimo settembre, è ormai chiaro che arriverà un nuovo attaccante agli ordini di Pioli.

Bomba Milan, annuncio e firma per il bomber

Ed in tal senso, il giornalista Rudy Galetti su Twitter ha lanciato una vera e propria bomba, esplosa con largo anticipo sulla riapertura della prossima sessione estiva di mercato. I rossoneri, infatti, avrebbero già concluso l’acquisto della nuova punta. Il giornalista ha così twittato: “Secondo l’avvocato Emiliano Nitti, Andrea Belotti ha già firmato un contratto con il Milan”.

Una rivelazione che confermerebbe le voci delle ultime settimane, con Belotti pronto a rifiutare diverse opportunità pur di vestire la maglia della squadra della quale è tifoso, sin da bambino.

Belotti lascerà a zero il Torino, visto il contratto in scadenza il 30 giugno 2022: fino ad ora ha accumulato 13 presenze, con 4 reti ed 1 assist vincente con la squadra di Juric.