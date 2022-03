Calciomercato, svolta Kessie: accordo totale | Firma in arrivo

Il futuro di Franck Kessie è ormai deciso: svolta improvvisa e firma in arrivo per il centrocampista ivoriano

Il Milan attende il big match di Coppa Italia, valido per la semifinale di andata, contro l’Inter. I rossoneri valutano però già le prossime mosse di calciomercato per consegnare a Pioli, la prossima estate, una rosa ancora più competitiva. Non vi sarà, però, Franck Kessie. L’ex talento dell’Atalanta non rinnoverà il contratto con il ‘Diavolo’ che, ormai da tempo, si è arreso a perdere a zero il centrocampista ivoriano.

Non è un mistero che Kessie piaccia a diverse società europee ma la via per il suo addio in quel di Milanello è ormai tracciata e non lascia più spazio a dubbi. Il Barcellona ha praticamente chiuso l’acquisto a zero di Franck Kessie. Secondo quanto riportato da ‘Sport.es’, il club di Joan Laporta avrebbe dato il via libera per la firma del centrocampista ivoriano, in scadenza il 30 giugno 2022 con il Milan.

Kessie al Barcellona: è fatta

Le trattative tra i club rossonero e l’entourage del calciatore sono bloccate ormai da tempo e sono state diverse le società in fila per il mediano 25enne che in stagione ha collezionato 26 presenze con 6 reti ed 1 assist vincente in maglia rossonera. I catalani avrebbero chiuso per l’approdo alla corte di Xavi di Kessie che ha un valore di mercato di 50 milioni ma che arriverà a zero a fine stagione. Il club bluagrana si è convinto della bontà dell’operazione, vista anche la giovane età di Kessie nel pieno della maturità calcistica.

Da Barcellona sono sicuri che alla corte di Xavi, il giocatore possa regalare almeno 10 reti a stagione ad una mediana che, da giugno, potrebbe cambiare molto e necessità innesti di spessore. Kessie, inoltre, ‘ricorda’ uno dei profili che manca nello scacchiere tattico dei catalani e che fece la fortuna del Barcellona di Guardiola: Seydou Keita.

Situazione dunque in divenire, con Kessie pronto ad unirsi alla squadra di Xavi: l’addio al Milan è ormai una certezza.