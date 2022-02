Juventus e Milan al palo: sorpasso inatteso per il gioiello

Milan e Juventus rischiano di veder sfumare l’affare ‘gratis’ in vista della prossima stagione: c’è il sorpasso

In attesa di scendere rispettivamente contro Salernitana e Torino, Milan e Juventus non smettono di valutare quelle che tra pochi mesi potrebbero essere le prossime operazioni da portare a termine della sessione estiva di calciomercato. Da un lato gli obiettivi diversi in Serie A, dall’altro quelli comuni che potrebbero rinforzare le rose a disposizione di Pioli e di Allegri. I bianconeri hanno già fatto tanto nel mese di gennaio, con l’arrivo di Vlahovic e Zakaria per la gioia del tecnico toscano.

LEGGI ANCHE >>>Svolta de Ligt per la Juventus, l’accordo che stravolge il calciomercato

In estate, però, sia la ‘Vecchia Signora’ che la società di Elliott rischiano di veder sfumare uno dei nomi che, ormai da diversi mesi, aleggia nei pensieri delle due dirigenze. Si tratta del terzino dell’Ajax, classe 1997, Noussair Mazaroui. Il talento, che in stagione con i ‘Lancieri’ ha collezionato 25 presenze complessive con 5 reti e 3 assist vincenti, è pronto a cambiare maglia.

LEGGI ANCHE >>>Vuole solo la Spagna: Juventus e Inter, il messaggio è chiaro

Juventus e Milan, svolta dalla Germania per Mazraoui

Come riportato dal giornalista Patrick Berger di ‘Sport1’, il Borussia Dortmund sarebbe in trattative “molto avanzate” per la firma di Noussair Mazraoui in vista della stagione 2022/23. Il club tedesco sta quindi accelerando per il terzino che risulta un’opzione decisamente ghiotta per i gialloneri, visto che Mazaraoui è in scadenza il prossimo 30 giugno.

Il giocatore piace a Siviglia e Barcellona ma in Italia, al talento marocchino, hanno pensato a più riprese Juventus e Milan. Il giornalista sottolinea come il Borussia Dortmund sia in una posizione “molto promettente” per superare la concorrenza e regalare a Rose il 24enne di Leiderdorp.

LEGGI ANCHE >>>Il pallino di Allegri che potrebbe tornare alla Juventus

Situazione dunque già ben definita: il futuro di Mazraoui sarà, con ogni probabilità, in Germania al Borussia Dortmund.