Juventus, futuro Dybala e Morata: decisione a sorpresa presa

La Juventus continua a ragionare su due argomenti caldi, ovvero il rinnovo di Dybala e il riscatto di Morata: decisione presa a sorpresa

La questione contratti e conferme in casa Juventus continua a essere molto spinosa. In scadenza di contratto c’è il fuoriclasse numero 10 Paulo Dybala, che per ora non ha raggiunto l’accordo per il rinnovo e a giugno potrebbe lasciare Torino a parametro zero.

Mentre in attesa del riscatto c’è Alvaro Morata, attaccante arrivato in prestito dall’Atletico Madrid, che dopo essere stato vicino all’addio sta convincendo sempre di più la dirigenza bianconera. Sul futuro dei giocatori c’è già chi avrebbe le idee chiare.

Juventus, Morata e Dybala in bilico: “Stesso epilogo di Insigne. Quotazioni in rialzo per lo spagnolo”

Il rinnovo di Dybala ancora non è arrivato e Alvaro Morata dopo essere stato vicino all’addio sembrerebbe aver invertito la rotta. Il giornalista Luca Momblano a ‘Top Calcio 24’ ha affermato: “Da grande, Dybala vuole fare il capitano della Juventus e battere qualche record in bianconero. È la sua idea che si scontra col discorso del contratto, con il pensiero di Arrivabene. Nelle corde di Allegri, Dybala c’è, ma anche il mister si porrà delle domande sul costruire attorno all’argentino dopo un anno del genere nel quale hai un contributo a singhiozzo. Ho qualche dubbio sul fatto che possa incatenarsi alla scrivania della sede per la conferma di Dybala. Su Morata, la Juve deve fare opera di protezione, il giocatore è stato con la testa a Barcellona per dieci giorni, lo sappiamo tutti. A dicembre, la società aveva fatto intendere che non lo avrebbe riscattato, adesso la situazione è un po’ cambiata. L’Atletico Madrid non è interessata a riavere il giocatore, dunque, a costi limitati, magari se ne terrà conto”.

Anche il giornalista Andrea Longoni ha detto la sua a ‘Top Calcio 24’ affermando: “Da osservatore esterno, noto la volontà della Juventus di non rinnovare il contratto a Dybala. Mi ricorda da vicino la situazione che ha vissuto Insigne col Napoli. Mi aspetto lo stesso epilogo. Ha sempre avuto prestazioni altalenanti, certe cifre se le meritano i campioni che offrono una certa continuità. Non mi sembra il caso dell’argentino. A gennaio è cambiato un po’ tutto, mi sembrano in rialzo le quotazioni di una permanenza di Morata”.