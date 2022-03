Ritorno di fiamma, colpaccio Juventus: arriva da Madrid

La Juventus non si ferma e pianifica già uno dei grandi colpi per la prossima estate: ritorno di fiamma, Cherubini ci prova

Dopo aver trascinato la Juventus nella vittoria in casa dell’Empoli con una doppietta, per Dusan Vlahovic è tempo di un suggestivo e delicato ritorno al passato. Questa sera, all’Artemio Franchi, i bianconeri affronteranno la Fiorentina per la semifinale d’andata di Coppa Italia. I bianconeri intendono dare continuità ai recenti buoni risultati, con l’obiettivo di centrare un posto che porterebbe l’accesso alla prossima Champions League. La ‘Vecchia Signora’, dopo gli arrivi di Vlahovic e Zakaria, punta ad altri rinforzi di peso per il prossimo calciomercato estivo.

Uno dei ruoli che la Juventus ha intenzione di rinforzare è certamente quello del terzino sinistro. Alex Sandro non convince a pieno ed il contratto in scadenza tra poco più di un anno spinge la dirigenza bianconera alle dovute riflessioni. Ecco quindi che l’occasione giusta potrebbe arrivare dalla Spagna ed in particolar modo da Madrid, sponda Real.

Juventus, duello per Mendy: la situazione

Secondo quanto riferito da ‘Fichajes.net’, la Juventus avrebbe tutta l’intenzione di tornare con forza su Ferland Mendy. Il terzino del Real Madrid sarebbe uno dei cedibili da parte di Ancelotti che cerca un sostituto di grande peso, tra tutti Theo Hernandez.

Ecco quindi che la società torinese per provare a strappare Mendy ai ‘Blancos’ dovrà però vedersela con un altro top club, che da tempo segue il talento francese.

Si tratta del PSG che perderà Bernat e segue con interesse gli sviluppi sul futuro del classe 1995 che in stagione ha collezionato 24 presenze con 1 rete e 2 assist vincenti.