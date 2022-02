La Juventus lavora per il nuovo terzino e prova a sfruttare l’occasione dalla Spagna

La Juventus si prepara al ritorno di Champions League contro il Villareal che decreterà gran parte della stagione del club. I bianconeri stanno provando a risalire in classifica in campionato e si giocheranno l’accesso ai quarti di finale di Champions nel proprio stadio.

Intanto, però, la Juventus guarda anche al futuro e al prossimo calciomercato. Uno dei ruoli sul quale la società ha priorità ad intervenire e quello della corsia di sinistra. Alex Sandro non garantisce più una continuità nel lungo periodo e Luca Pellegrini non è considerato una prima scelta. Una delle occasione per il prossimo mercato estivo potrebbe essere Ferland Mendy, terzino classe ’95 del Real Madrid.

Il francese, arrivato per circa 50 milioni di euro dall’Olympique Lione, ha preso il comando della corsia di sinistra al posto di Marcelo ma adesso per varie situazioni legate anche ad una richiesta economica superiore, il club madrileno potrebbe considerare l’opzione di sacrificarlo.

Il Real Madrid apre a Mendy: occasione Juventus

Il sito spagnolo ‘Okdiario.com’ ha confermato che Mendy intende chiedere nuovamente al Real Madrid un aumento sul suo ingaggio ma la posizione del club sembra la stessa. I blancos non intendono fare follie per trattenere il francese e sono disposti a sedersi ad un tavolo per trattare con i club interessati tra cui c’è il Paris Saint-Germain.

Gli infortuni delle ultime stagioni non convincono il club a fare follie per trattenerlo. Qualora arrivasse un’offerta ritenuta giusta da Florentino Perez, non ci sarebbero grandi problemi a lasciarlo partite. Per la Juventus non sarà facile competere con il PSG anche se la società intende offrire Alex Sandro, valutato 12 milioni di euro, con un aggiunta sostanziosa di parte economica, circa 28 milioni di euro di conguaglio. Un piano che potrebbe convincere il Real Madrid in vista del prossimo mercato estivo.