Calciomercato Juventus, nuova offerta: sì all’addio con lo sconto

La Juventus pianifica le prossime mosse per il calciomercato estivo: addio più vicino, c’è la cessione con lo sconto

In casa Juventus la vittoria manca da oltre due settimane: dopo i tre punti con il Sassuolo, la squadra di Allegri ha inanellato tre pareggi di fila, compreso quello in Champions League contro il Villarreal. I bianconeri sono quindi chiamati ad una reazione immediata in casa dell’Empoli, per tentare di mantenere vivo l’obiettivo di rientrare in uno dei quattro posti che porterebbe la squadra di Allegri alla fase a gironi della prossima Champions. Dal calcio giocato al calciomercato, i bianconeri si stanno già muovendo in vista della prossima estate.

Dalla difesa all’attacco, è a centrocampo che il club torinese potrebbe intervenire maggiormente, tra entrate ed uscite. Ed è proprio per quanto riguarda il capitolo cessioni che la società di Andrea Agnelli avrebbe già le idee ben chiare, con più di un nome sulla lista degli addi del ds Cherubini. Primo tra tutti, Adrien Rabiot. Il francese ha accumulato 30 presenze, con 1 solo assist: la scadenza con la ‘Vecchia Signora’ è ferma al 30 giugno 2023.

Juventus, addio Rabiot: c’è l’offerta

Adrien Rabiot e la Juventus potrebbero quindi salutarsi al termine dell’attuale stagione. Il francese ha deluso le aspettative, nonostante le diverse chance concessegli da Allegri. A farsi avanti è il Newcastle che, tra pochi mesi, presenterà un’offerta alla società bianconera.

Valutato circa 20 milioni, i ‘Magpies’ non andrebbero oltre i 12: la Juventus, in tal senso, sembrerebbe disposta ad uno sconto alla società inglese.

Il futuro di Rabiot potrebbe dunque essere davvero lontano dalla Serie A: il calcio inglese può accogliere il centrocampista francese.