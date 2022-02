Il Milan di Stefano Pioli potrebbe mettere nel mirino il nome di Eljif Elmas, fantasista del Napoli di Luciano Spalletti: le ultime notizie di calciomercato

Il Milan di Stefano Pioli, fra poche ore, affronterà l’Udinese di Gabriele Cioffi in occasione dell’anticipo del campionato italiano di Serie A.

I rossoneri cercano l’allungo in classifica in vista della partita dell’Inter di Simone Inzaghi che, stasera a Genova, sfiderà il Genoa. Sullo sfondo attenzione al derby di Coppa Italia di martedì dove la Beneamata cercherà vendetta in seguito a quanto accaduto all’inizio del mese, con la doppietta di Olivier Giroud che è valsa per i rossoneri tre punti fondamentali nella corsa allo Scudetto. Non c’è però soltanto il rettangolo verde per il Milan di Paolo Maldini che, in vista della prossima estate di calciomercato, sta già lavorando alacremente per rinforzare la rosa a disposizione di Stefano Pioli.

I rossoneri dovranno far fronte alla probabile partenza di Franck Kessie, centrocampista ivoriano in scadenza di contratto, ma non solo. Anche nel reparto offensivo, il Milan dovrà operare per rinforzare l’organico, soprattutto nella linea di trequarti dove manca forse un giocatore in grado di dare quel boost in più potenzialmente decisivo nelle sfide delicate in Italia ed in Europa. In quest’ottica, attenzione ad un nome proprio in Serie A: stiamo parlano di Eljif Elmas, fantasista del Napoli di Luciano Spalletti.

Calciomercato Milan, Elmas nel mirino: occhio allo scambio

Eljif Elmas ha una valutazione in sede di calciomercato di circa 25 milioni di euro e potrebbe tentare una nuova esperienza dopo una stagione a Napoli ricca di alti e bassi. Il giocatore della Macedonia del Nord è in grado di giocare sia largo a destra che al centro e potrebbe finire in uno scambio fra i due top club di Serie A con il Milan che sarebbe disposto a mettere sul piatto il cartellino di Alexis Saelemaekers. Il giocatore belga ha una valutazione simile ed è più, prettamente, un’ala destra, ciò che cerca Spalletti per la rosa del suo Napoli.