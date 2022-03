Il Manchester United guarda in Serie A: scelto l’erede di Ronaldo

Il ritorno di Cristiano Ronaldo al Manchester United potrebbe tramutarsi presto in un nuovo addio: per l’erede i ‘Red Devils’ guardano in Serie A

Sembrava dovesse essere una bella favola con protagonista Cristiano Ronaldo quella che è stata scritta l’estate scorsa con il ritorno al Manchester United del portoghese. Ma al momento l’epilogo della storia sembrerebbe poter essere negativo.

La stagione dei ‘Red Devils’ non è sicuramente positiva, con tanti alti e bassi che preoccupano tutti, anche Cristiano Ronaldo. Il portoghese dall’inizio del 2022 fatica a trovare la via del gol e visto che l’approdo in Champions League dello United sarebbe a rischio, a fine stagione CR7 potrebbe pensare di dire addio nuovamente ad Old Trafford. Per trovare il suo erede il club inglese avrebbe puntato il mirino proprio in Serie A, dove un bomber continua a deliziare a suon di gol.

Manchester United, Osimhen erede di Ronaldo: scambio con Dalot più soldi

Il Napoli ha trovato certezze importanti per puntare allo scudetto, e tra queste c’è sicuramente Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano dopo il lungo infortunio rimediato nel match contro l’Inter, è tornato in campo e subito è stato fondamentale a suon di gol.

Inevitabilmente le prestazioni di Osimhen sono arrivate anche oltremanica, con il Manchester United che avrebbe iniziato a osservarlo con interesse. Infatti l’attaccante del Napoli potrebbe essere l’erede perfetto di Cristiano Ronaldo, che in estate potrebbe dire addio ai ‘Red Devils’. Il Manchester United potrebbe così mettere sul piatto Diogo Dalot, terzino che farebbe comodo al Napoli, oltre a un conguaglio economico di 60 milioni di euro. Un’offerta che farebbe gola alla società partenopea e che potrebbe far tremare Spalletti, che potrebbe perdere il proprio bomber.