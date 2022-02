Calciomercato Inter, Lukaku con lo scambio: c’è l’offerta

Il futuro di Lukaku sarà con ogni probabilità lontano da Londra: addio Chelsea, spunta il clamoroso scambio

Il momento di Lukaku al Chelsea è tutt’altro che positivo. L’attaccante belga, dopo aver manifestato la voglia di dire addio e di tornare all’Inter, continua a non brillare. Il recente broncio in panchina in occasione della sfida contro il Lille la dice lunga sulla situazione vissuta dal belga che non riesce a tornare sui suoi livelli agli ordini di Thomas Tuchel. L’ipotesi ventilata e che riguarderebbe una nuova occasione con la maglia dell’Inter è però quasi del tutto da scartare.

Come riportato da ‘Calciomercato.it‘, sia per l’ingaggio ormai fuori budget per i campioni d’Italia (il tetto è fissato a 7 milioni, il belga ne guadagna 14 annui) sia per l’impossibilità di sfruttare, ancora, il Decreto Crescita. Ecco perchè all’orizzonte, per quanto riguarda il futuro della punta, si prospettano possibilità lontane dalla Serie A.

Simeone vuole Lukaku: scambio e super offerta

Secondo quanto riportato da ‘Interlive.it‘, a Lukaku potrebbe pensare Conte se dovesse restare al Tottenham anche se l’ipotesi che più intriga è quella legata alla pista spagnola. L’Atletico Madrid del ‘Cholo’ Simeone avrebbe in mente uno scambio, per arrivare all’ex attaccante dell’Inter. L’idea è quella di inserire il cartellino di Josè Maria Gimenez, difensore uruguagio che sostituirebbe Christensen in scadenza con i ‘Blues’ il prossimo giugno e valutato 50 milioni di euro.

Ma non solo: oltre al centrale classe ’95, i ‘Colchoneros’ offrirebbero un conguaglio di almeno 30 milioni per pareggiare l’importante valutazione che il Chelsea fa di Lukaku. Il bomber belga è tornato a Londra solo la scorsa estate per 113 milioni di euro. L’ipotesi Inter è quindi quasi del tutto da scartare, non solo per motivi economici: l’Atletico Madrid può spingere sull’acceleratore per regalare Lukaku a Diego Simeone.

I numeri di Lukaku in questa stagione sono stati tutt’altro che straordinari: il belga ha collezionato 29 presenze con 10 reti e 2 assist vincenti.