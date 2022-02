Il gioiello esplode: può completare il tridente Juve con Vlahovic e Chiesa

La dirigenza della Juventus al lavoro in vista del calciomercato estivo: occhi sul gioiello che potrebbe completare il tridente con Vlahovic e Chiesa

“Questa mattina Zakaria è stato sottoposto ad approfondimenti diagnostici presso il J|Medical che hanno evidenziato una lesione di basso grado del tendine del muscolo lungo adduttore della coscia sinistra. I tempi di recupero sono di circa 20 giorni”. Attraverso un comunicato ufficiale, la Juventus ha reso note anche le condizioni di Zakaria.

Un’altra tegola pesante per Massimiliano Allegri che deve già fare i conti con l’emergenza infortuni. Per la Fiorentina, infatti, nella semifinale di andata di Coppa Italia di mercoledì, potrebbe recuperare solo Paulo Dybala ed al massimo per la panchina. Il numero 10 bianconero, sempre al centro delle voci per la questione rinnovo, si è fermato di nuovo e ha dovuto saltare anche il Villarreal. Sono settimane decisive anche sul fronte rinnovo: filtra ottimismo, ma la dirigenza della Juventus non aumenterà la propria offerta all’argentino e deve così guardarsi intorno in caso di fumata nera. Occhi sul gioiello classe 2002.

Calciomercato Juve, occhi sul gioiello del Villarreal Yeremi Pino

Il prossimo 16 marzo la squadra di Allegri è attesa dalla sfida di ritorno degli ottavi di Champions contro il Villarreal. Dopo l’andata, gli spagnoli sono tornati con una goleada in Liga: ieri la squadra di Emery ha infatti travolto 5-1 l’Espanyol trascinati dal poker di Yeremi Pino. Il classe 2002 è uno dei gioielli in vetrina per il club spagnolo e già nel giro della Nazionale di Luis Enrique. L’esterno d’attacco, in caso di fumata nera con Dybala, potrebbe completare il tridente del futuro della Juventus con Chiesa e Vlahovic e sarà un osservato speciale all’Allianz Stadium. Tuttavia, è legato al Villarreal da un lunghissimo contratto fino al 2027 e già valutato almeno 30 milioni di euro. La Juventus è avvisata.