Conte lo rivuole al Tottenham: il possibile affare con l’Inter

Conte rivuole un suo pupillo nerazzurro al Tottenham: la ‘provocazione’ dell’Inter in risposta all’ex tecnico

È vigilia di Coppa Italia per l’Inter di Simone Inzaghi. Domani i nerazzurri sono attesi dal derby di andata valido per le semifinali, contro il Milan di Pioli avversario anche nella corsa scudetto.

I campioni d’Italia in carica sono reduci da un periodo piuttosto negativo e da tre partite consecutive senza andare in gol. Il derby sarà dunque la prima occasione per invertire la tendenza e riprendere la corsa anche in Serie A a partire dal prossimo turno. Un anno fa, in questo periodo di stagione, la squadra di Antonio Conte stava facendo il vuoto verso lo scudetto. Il tecnico pugliese che siede ora sulla panchina del Tottenham e si è rilanciato grazie al netto successo sul Leeds. Gli Spurs sono rientrati in piena corsa Champions e, in caso di qualificazione, sono pronti a tornare all’assalto dei big della Serie A nel prossimo calciomercato estivo. Conte non dimentica un suo pupillo in nerazzurro.

Calciomercato Inter, Conte punta Bastoni: tutti i dettagli

Dopo aver portato a Londra Gollini, Romero, Bentancur e Kulusevski, Paratici guarda sempre in Serie A e su richiesta di Conte potrebbe bussare anche alla porta dell’Inter. Nel mirino uno dei pupilli del tecnico, letteralmente esplosi nella passata stagione, ovvero Alessandro Bastoni. Il difensore nerazzurro è ovviamente ritenuto incedibile da Marotta e Ausilio e lascerà Milano solo di fronte ad un’offerta irrinunciabile: la sua valutazione è di almeno 60 milioni di euro. La risposta dell’Inter, quasi come provocazione, potrebbe così essere la richiesta di scambio con Romero, riscattato dall’Atalanta per 55 milioni di euro complessivi e già padrone della difesa degli Spurs. Conte e Paratici sono avvisati.