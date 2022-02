Juventus, addio Pogba: svolta spagnola per l’estate

Il futuro di Paul Pogba più vicino ad una svolta: dall’addio al Manchester United alla prossima offerta per il francese

La Juventus si gode il suo nuovo trascinatore. Vlahovic, con la doppietta all’Empoli, ha spinto verso i tre punti gli uomini di Allegri che consolidano il quarto posto in attesa che l’Atalanta recuperi la gara in meno con i bianconeri. Un colpo che sta portando da subito i suoi frutti e che la Juventus spera possa crescere ulteriormente, in vista della prossima stagione che sarà definitivamente quella del rilancio del progetto con Allegri in panchina. In tal senso, il calciomercato estivo porterà numerose novità alla rosa allenata dal tecnico livornese.

Tra i nomi in cima alla lista del direttore sportivo Cherubini vi è sempre quello di Paul Pogba. Il campione francese, in scadenza il 30 giugno 2022 con il Manchester United, è destinato a cambiare aria da parametro zero. Al talento transalpino, 20 presenze in stagione con 1 rete e 8 assist vincenti, pensano ormai da diversi mesi sia il PSG che il Real Madrid.

Juventus, cresce la concorrenza per Pogba

Ad avere la meglio nella corsa a Pogba, però, potrebbe essere un terzo incomodo. Stando a quanto riporta il portale iberico ‘Fichajes.net’, il Barcellona starebbe pensando di farsi avanti e superare la folta concorrenza per il campione classe 1993. Il club di Laporta è attentissimo ai big in scadenza al termine dell’attuale stagione.

Il nodo, per le squadre in lizza per la firma di Pogba, resta l’importante richiesta di ingaggio fatta dal centrocampista assistito da Mino Raiola. Il centrocampista punta infatti ad uno stipendio tra i più alti in Europa, visto che firmerà da svincolato.

Alla giusta cifra, però, Pogba potrebbe finire per vestire la maglia del Barcellona: la Juventus è avvisata.