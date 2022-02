Serie A, le formazioni ufficiali di Lazio-Napoli: le scelte di Sarri e Spalletti

Ecco le formazioni ufficiali di Lazio – Napoli: all’Olimpico un’altra ghiotta occasione scudetto per i partenopei

Ancora una chance da non sprecare per il Napoli che dopo il pareggio di Cagliari può agganciare il Milan al primo posto in classifica contro la Lazio dell’ex Comandante Sarri.

Entrambe reduci dall’eliminazione in Europa League contro Porto e Barcellona, Lazio e Napoli si sfidano allo stadio Olimpico. Gara speciale per tanti motivi: Maurizio Sarri affronta il suo passato, con gli azzurri che proveranno ad approfittare dei pareggi di Inter e Milan per agganciare il primo posto in classifica.

Dall’altro lato, i padroni di casa hanno la possibilità di guadagnare terreno sulla Fiorentina dopo la sconfitta dei viola nella sfida con il Sassuolo. Sono i presupposti di una sfida da non perdere.

Lazio – Napoli, le formazioni ufficiali

Di seguito le formazioni ufficiali del posticipo tra Lazio e Napoli:

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Marusic, Luiz Felipe, Patric, Radu; Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro. Allenatore: Sarri.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Demme, Fabian; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen. Allenatore: Spalletti.