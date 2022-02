Empoli-Juventus, doppio Vlahovic trascina i bianconeri: 2-3 al ‘Castellani’

Al ‘Castellani’ di Empoli la Juve torna alla vittoria grazie ad una doppietta del centravanti serbo: in gol anche Kean

Nell’anticipo pomeridiano delle 18, partita spettacolare ad Empoli tra i padroni di casa e la Juventus. Alla fine la spuntano i bianconeri grazie ad una doppietta di un sempre più decisivo Dusan Vlahovic e grazie al ritorno al gol di Moise Kean, che aveva sbloccato il risultato al 32′ del primo tempo.

Sempre nel corso del primo tempo, l’Empoli aveva trovato il gol del pareggio grazie a Zurkowski, ma i toscani non avevan ancora fatto i conti con Dusan Vlahovic, che riceve un suggerimento di Cuadrado per fulminare Vicario con un sinistro letale. Nel secondo tempo, al 66′, il serbo concede il suo bs personale ma l’Empoli non si arrende, portandosi sul 2-3 con un gol di La Mantia al 76′. Il risultato a questo punto non cambia più. La Juve vince e può guardare con rinnovata speranza alla classifica: ora il Milan capolista è a 7 punti, mentre l’Atalanta insegue a 6, pur avendo al momento due gare in meno. La striscia dei risultati utili consecutivi in campionato dei bianconeri si allunga a 13 match.

Serie A, Empoli-Juventus 2-3: il tabellino

EMPOLI (4-3-2-1): Vicario; Stojanovic (40′ st Henderson), Ismajli, Luperto, Cacace (25′ st Parisi); Zurkowski, Asllani, Bandinelli (25′ st Benassi); Bajrami (40′ st Verre), Di Francesco (25′ st La Mantia); Pinamonti

A disposizione: Ujkani, Furlan, Romagnoli, Tonelli, Viti, Fiamozzi, Stulac, Henderson, Cutrone.

Allenatore: Andreazzoli.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Pellegrini; Cuadrado, Zakaria (37′ pt Locatelli), Arthur, Rabiot; Vlahovic, Kean (17′ st Morata)

A disposizione: Perin, Pinsoglio, De Sciglio, Miretti, Akè, Soulè.

Allenatore: Allegri

ARBITRO: Maresca di Napoli

MARCATORI: 32′ pt Kean (J), 39′ pt Zurkowski (E), 47′ pt e 21′ st Vlahovic (J), 31′ st La Mantia (E)

NOTE: Ammoniti: Ismajli, Parisi (E). Recupero: 2′ pt, 4′ st.