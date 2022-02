La Juventus vince ad Empoli ma intanto tiene banco la reazione di Zaniolo ai post dei giocatori bianconeri

Nel day after della vittoria di Empoli, c’è spazio anche per le suggestioni di mercato in casa Juventus. Stando agli ultimi ‘indizi’ social, Vlahovic potrebbe non essere l’unico grande acquisto del 2022. Il protagonista stavolta è Nicolò Zaniolo, il cui like su Instagram non è sfuggito ai tifosi.

L’attaccante della Roma ha apprezzato alcuni dei post pubblicati dai calciatori della Juventus in seguito al successo in Toscana. La reazione non è piaciuta ai supporters giallorossi, soprattutto perchè la Juve è una diretta concorrente per l’Europa. Sono stati molti i commenti di disappunto, dal ‘vuole andare alla Juve’ a ‘mi spezza’, non sono mancati i giudizi negativi.

Secondo La Gazzetta Dello Sport, Zaniolo avrebbe messo like ai post di Bonucci,Locatelli,Vlahovic post vittoria di Empoli. L’ ennesima conferma che Zaniolo vuole la Juve. Per l’ estate c’e’ gia un piano per acquistare il talento giallorosso.Vedremo. — Manuel (@Manuel98499823) February 27, 2022

Nicolò Zaniolo che mette like ai giocatori della juve mi spezza — Mary Di Dio (@MaryDiDio2) February 26, 2022

Io lo spero. A giugno Zaniolo alla Juve. Ce lo vedo benissimo!! E’ un numero uno!! — Ed_Davids (@EdDavids7) February 27, 2022

Zaniolo non è da Juve. E non verrà mai alla Juventus.

Forza Juve. — Marco Valerii (@MarcoValerii) February 27, 2022

Zaniolo-Juventus, l’indizio di mercato divide i tifosi

Chissà se gli apprezzamenti ai post dei giocatori della Juventus, in particolare Locatelli, Bonucci e Vlahovic, siano il segnale di un avvicinamento di Zaniolo ai bianconeri oppure dei semplici like social. Intanto, la reazione ha scatenato le perplessità dei tifosi. Non solo quelli della Roma ma anche gli stessi juventini, tra i quali non manca qualcuno che non sarebbe così convinto dell’efficacia dell’operazione.