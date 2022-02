Calciomercato, allerta Inter | L’ombra di Conte: ‘scippo’ ad Inzaghi

L’Inter ha un paio di obiettivi chiarissimi in vista della prossima estate. Due su tutti Gianluca Scamacca e Davide Frattesi dal Sassuolo ma occhio ad Antonio Conte. L’ombra dell’ex

Non vive di certo il miglior momento della stagione l’Inter di Simone Inzaghi che sta strenuamente lottando nelle posizioni di testa del campionato, in una corsa scudetto che alla luce degli ultimi risultati si fa sempre più complessa. L’ultimo ko incassato a San Siro ieri per mano del Sassuolo mischia ulteriormente le carte e pone nuovi punti interrogativi su Lautaro e compagni che hanno raccolto solo un punto nelle ultime 3 di Serie A, senza considerare anche lo 0-2 incassato in Champions per mano del Liverpool.

Momentaccio per la squadra di Inzaghi che a San Siro ha anche potuto ammirare da vicino tutto il talento di Gianluca Scamacca, grande obiettivo della prossima estate per l’attacco, in un eventuale doppio affare col Sassuolo che comprenda anche Frattesi. L’attaccante classe 1999 con uno stupendo colpo di testa ha siglato lo 0-2 definitivo, lanciando peraltro segnali ai tifosi non esultando dopo la rete. Un gesto che non è passato inosservato e che ha scatenato ulteriori voci.

Calciomercato Inter, Scamacca impressiona a San Siro: occhio all’ombra di Conte

I rapporti di amicizia tra Marotta e Carnevali sono ottimi e ben avviati, e potrebbero portare con ogni probabilità al doppio affare col Sassuolo. Eppure, con un tentativo disperato, in futuro potrebbe anche provare ad inserirsi il grande ex Antonio Conte, stregato dalle recenti prove del calciatore. Il Tottenham in estate potrebbe perdere Kane, e prendere almeno due punte, una più giovane e una più affermata.

Scamacca per fisico, forza e tecnica è adatto alla Premier e i soldi non sarebbero un problema per gli ‘Spurs’, con Paratici che potrebbe nel caso farci un pensierino. Si tratterebbe ad ogni modo di un tentativo assolutamente ‘disperato’ in quanto l’Inter è estremamente avanti nell’affare col Sassuolo ed è più vicina alla conclusione. Scamacca insieme a Frattesi dovrebbe essere il primo colpo della prossima estate dell’Inter, ma col calciomercato e i soldi della Premier bisogna sempre stare allerta.