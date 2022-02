Cagliari-Napoli, le formazioni UFFICIALI: Petagna guida l’attacco

Il Napoli può sfruttare le frenate di Milan e Inter. Per il match contro il Cagliari scelto Petagna da Spalletti per guidare l’attacco

Potrebbe essere la giornata della svolta per il Napoli. Sabato sera il Milan è stato fermato dalla Salernitana sul 2-2, ma a sorprendere ancora di più è stata la sconfitta dell’Inter a San Siro contro il Sassuolo.

Così per la squadra di Spalletti arriva l’opportunità di tornare in testa alla classifica di Serie A a pari punti con il Milan. Nella partita di oggi i partenopei si trovano di fronte un Cagliari in cerca di punti salvezza, che nelle ultime partite ha dimostrato di non mollare mai. Inoltre Spalletti dovrà affrontare anche diverse assenze, per questo davanti è stato scelto Petagna per guidare l’attacco.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, svolta in arrivo: Marotta annuncia la firma

Cagliari-Napoli, le formazioni ufficiali: Petagna sfida Joao Pedro

Un’occasione da non perdere per il Napoli, che cerca tre punti d’oro per essere capolista insieme al Milan della Serie A. Il Cagliari però vuole una vittoria che lo proietterebbe fuori dalla zona retrocessione. Diverse assenze per Spalletti, che decide di spostare più avanti Mario Rui e passare alla difesa a tre. In attacco poi partirà dalla panchina Victor Osimhen, lasciando spazio ad Andrea Petagna e Mertens. Queste le formazioni ufficiali del match:

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Goldaniga, Altare, Lovato; Bellanova, Grassi, Deiola, Baselli, Dalbert; Pereiro, Joao Pedro. All. Mazzarri

NAPOLI (3-4-2-1): Ospina, Rrahmani, Koulibaly, Juan Jesus, Di Lorenzo, Demme, Zielinski, Mario Rui, Elmas, Petagna, Mertens. All. Spalletti