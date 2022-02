Colpo ‘alla Lukaku’, l’Inter rivoluziona l’attacco: arriva il bomber

Il calciomercato estivo dell’Inter può registrare enormi cambiamenti all’attacco nerazzurro: il top player può arrivare in ‘stile Lukaku’

Il passo falso del Milan contro la Salernitana può regalare una grande occasione all‘Inter che, con il Sassuolo, proverà ad allungare nuovamente sui rossoneri. Le attenzioni della società nerazzurra, però, non sono orientate esclusivamente al campo. In sede di calciomercato, dopo aver portato Gosens e Caicedo a Milano, la sessione estiva il club di Steven Zhang porterà diversi cambiamenti alla rosa dei campioni d’Italia. Secondo quanto riportato da ‘Il Corriere dello Sport’, l’Inter attuerà una vera e propria rivoluzione all’attacco di Simone Inzaghi.

Un cambio di volto per il reparto avanzato che vedrà la sicura partenza di Caicedo, dopo soli 6 mesi a Milano. Ma non solo. Resta in bilico la presenza di Alexis Sanchez che, nonostante le recenti buone prestazioni, è destinato a cambiare aria. Anche Lautaro Martinez rischia di dire addio, di fronte ad un’offerta congrua che l’Inter intende ascoltare: alle giuste condizioni, anche il ‘Toro’ potrebbe tentare la fortuna altrove.

Inter, colpo Martial: cifre e dettagli

Tra le entrate, come sottolineato dal quotidiano, il primo obiettivo rimane certamente Gianluca Scamacca del Sassuolo ma piace anche Jonathan David del Lille. Attenzione però ad un nome che, già in passato, ha infiammato l’interesse di Marotta ed Ausilio e per il quale l’Inter potrebbe tornare alla carica, studiando un colpo molto simile a quello che regalò Lukaku a Conte.

Si tratta di Anthony Martial che, lo scorso gennaio, ha lasciato il Manchester United per volare in prestito al Siviglia. A giugno, però, il gioiello francese potrebbe tornare alla base ed è da lì che l’Inter intende ripartire, con un’offerta di 30 milioni più 10 di bonus per il cartellino del 26enne di Massy, in scadenza nel 2024 con i ‘Red Devils’.

Situazione dunque in divenire, con Martial che potrebbe essere al centro dell’attacco dell’Inter per il 2022/23.