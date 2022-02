Inter-Liverpool, ko e attacco durissimo: “Non va da nessuna parte”

Arriva un nuovo duro attacco ai campioni d’Italia, dopo la sconfitta incassata a San Siro contro il Liverpool

L’Inter esce con le ossa rotte per il ko contro il Liverpool che potrebbe aver compromesso il cammino europeo della squadra allenata da Simone Inzaghi. Lo 0-2 di San Siro pesa non poco in vista del ritorno, ad Anfield, il prossimo 8 marzo. Una beffa amara quella incassata dai campioni d’Italia che devono rimboccarsi le maniche, in vista della complicata sfida di domenica contro il Sassuolo. In attesa di ritornare in campo, arriva un nuovo e duro attacco ai nerazzurri.

A parlare della prestazione, chiusa con la sconfitta, dell’Inter contro il Liverpool è il giornalista sportivo Fabio Ravezzani. Il direttore di ‘Telelombardia’, sul suo profilo Twitter, ha detto la sua sulla recente prestazione in Champions della squadra di Inzaghi. Il suo attacco è focalizzato su due dei big che con il tecnico piacentino hanno deluso le aspettative: ecco di chi si tratta.

Inter-Liverpool, l’attacco nel mirino: “In queste condizioni…”

Ravezzani ha quindi ‘puntato’ Lautaro Martinez ed Edin Dzeko, reduci da una prestazione tutt’altro che esaltate contro la squadra di Jurgen Klopp.

“Con Lautaro e Dzeko in queste condizioni, l’Inter non va da nessuna parte. E perdere giocando così bene raddoppia solo la rabbia”.

La parola passa al campo, con l’imminente sfida di campionato che dovrà necessariamente portare le giuste risposte a Simone Inzaghi.