Calciomercato Juventus, Vlahovic a Torino: “Dove sta la bravura?”

Dusan Vlahovic vuole lasciare il segno con la maglia della Juventus dopo l’addio alla Fiorentina: la critica al club bianconero

Un gol all’esordio per il battesimo in maglia bianconera: Dusan Vlahovic vuole essere protagonista con la maglia della Juventus per essere sempre più decisivo anche in campo internazionale.

Contro il Villarreal ci sarà anche il suo esordio in Champions per l’attaccante serbo classe 2000, che ha subito trovato la via del gol all’esordio in Serie A con la maglia della Juventus. Sono arrivate anche critiche per il suo acquisto dopo le dichiarazioni di Fabio Capello ai microfoni di Tuttosport: “Sorpreso dalla bravura della Juventus nel prenderlo: giovane, forte, veloce… Consiglio di lavorare sulla tecnica come feci fare a Ibra”.

Calciomercato Juventus, criticato l’acquisto di Vlahovic

Così il giornalista Graziano Carugo Ciampi ha risposto con un tweet alle dichiarazioni dell’ex allenatore di Juventus e Roma: “A tirar fuori 90 milioni dove sta la bravura? Grande scelta, ma non bravura”. Vlahovic rappresenta il presente e il futuro dei bianconeri per cercare di tornare protagonista sia in Serie A che in Champions League. Il suo acquisto è stato anticipato per arrivare così al riscatto dopo una prima parte di stagione deludente. Già sono arrivati i primi risultati con il tridente offensivo disegnato da Massimiliano Allegri con il serbo insieme a Morata e Dybala.