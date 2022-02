Prima del match di Champions League tra Inter e Liverpool, l’amministratore delegato nerazzurro Beppe Marotta parla della situazione rinnovi

Serata speciale per l’Inter quella di oggi, che dopo dieci anni torna a giocare un ottavo di finale di Champions League. I nerazzurri affrontano il temibile Liverpool di Klopp in un match dove per la prima volta non varrà più la regola dei gol segnati fuori casa.

Prima dell’inizio della partita ha parlato l’amministratore delegato dell’Inter, soffermandosi sulla situazione rinnovi legata al futuro di Brozovic e Perisic.

Inter-Liverpool, Marotta sui rinnovi: “La firma è solo una formalità”

Di rinnovi importanti in casa Inter in questa stagione ne sono arrivati molti, come quelli di Barella e Lautaro Martinez. Di giocatori che però a giugno vedranno scadere il proprio contratto con i nerazzurri ce ne sono ancora alcuni. Due di questi sono Marcelo Brozovic e Ivan Perisic, due giocatori fondamentali per lo scacchiere di Inzaghi.

Del loro futuro ha parlato l’amministratore delegato Beppe Marotta, che ai microfoni di ‘Sky Sport’ nel prepartita contro il Liverpool ha affermato: “Per noi la firma è soltanto una formalità. Siamo contenti di continuare con l’Inter, la proprietà ci è vicina. Vogliamo qualcosa di importante. Per Perisic e Brozovic stiamo contrattando. Quando i giocatori in scadenza trattano significa che c’è la voglia di continuare con noi e se c’è voglia da parte loro, c’è anche da parte nostra”. Dunque sembrerebbero non esserci allarmismi in casa Inter per i rinnovi dei due giocatori in scadenza.