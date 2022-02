Il mercato infiamma Inter-Liverpool: cash e scambio con l’ombra di Klopp

Occhi puntati su San Siro per l’affascinante Inter-Liverpool di Champions League che però potrebbe anche nascondere insidie di mercato sull’asse Milano-Inghilterra

Tra campo e mercato la stagione dell’Inter arriva ad un punto di svolta, con la lotta scudetto con Milan e Napoli entrata nel vivo e soprattutto la doppia sfida di Champions League contro il Liverpool. Questa sera a San Siro si sta disputando la gara d’andata, con i nerazzurri di Inzaghi senza lo squalificato Barella in mezzo al campo. Un doppio confronto di altissimo livello per Dzeko e compagni che affrontano una compagine solida, dalla forte identità e che negli ultimi anni ha ottenuto successi importantissimi sia in patria che in Europa con la vittoria della Champions 2019.

Incroci pericolosi quelli con i ‘Reds’ di Jurgen Klopp certamente per le sorti europee dell’Inter, ma anche al di fuori del terreno di gioco. Il campo di battaglia infatti in estate potrebbe tramutarsi nel tavolo delle trattative del calciomercato, con gli inglesi che potrebbero essere interessati ad alcuni big di Inzaghi.

Calciomercato Inter, incrocio col Liverpool: Klopp occhi su Skriniar con lo scambio

La stima di Klopp per Barella in particolare, ideale per il suo sistema di gioco, è evidente, ma in realtà l’Inter potrebbe dover alzare la guardia in un’altra zona di campo. Il tecnico tedesco potrebbe approfittare della partita di stasera per dare un’occhiata da vicino a Milan Skriniar.

Centrale ancora relativamente giovane, rapido e forte fisicamente che perfettamente si adatterebbe al gioco veloce e fondato sul pressing ossessivo dell’allenatore teutonico. La forza economica del Liverpool è ben nota e per ammortizzare l’eventuale spesa potrebbero inserire anche in scambio il greco Tsimikas. Il terzino sinistro fu accostato all’Inter già in un passato non troppo lontano, e sarebbe alternativa a Gosens se non rinnovasse Perisic. Solo due gli affari finora nella storia tra Liverpool e Inter: Ince e Coutinho. Chissà che un’idea di scambio inedita come questa non possa aggiungere un nuovo capitolo.

I nerazzurri dal canto loro vedono in Skriniar presente e futuro, e ne fanno comunque una valutazione molto alta e non inferiore ai 60/65 milioni di euro.