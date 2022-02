ESCLUSIVO | Inter-Liverpool, Jones: “Barella ideale per Klopp. Kessie…”

L’Inter attende il Liverpool negli ottavi di Champions: in esclusiva Neil Jones gioca in anticipo il match e fa un annuncio su Kessie

L’attesa sta per finire. Domani sera a ‘San Siro’ si giocherà Inter-Liverpool, andata degli ottavi di finale di Champions League. Una sfida che vedrà affrontarsi due squadre attualmente seconde in classifica.

I nerazzurri arrivano dal pareggio contro il Napoli, i Reds dal successo contro il Burnley. Per parlare dell’incontro e non solo, Calciomercatoweb.it ha intervistato in esclusiva Neil Jones, corrispondente del portale inglese ‘goal.com’ che si occupa proprio del Liverpool.

Si parte dallo stato di forma della squadra di Klopp che arriva al doppio confronto con Inzaghi in grande spolvero: “I Reds sono in buona forma e con tutti i calciatori disponibili: è la prima volta in due anni e mezzo che Klopp può fare delle scelte e c’è profondità in ogni ruolo dopo l’acquisto di Luis Diaz e i ritorni di Salah e Mane. Vivono un momento di fiducia e sono ben organizzati. Hanno anche ritrovato la solidità difensiva nelle ultime settimane con van Dijk e Alisson in grande forma”.

Il giornalista britannico vede il Liverpool favorito “perché si gioca il ritorno ad Anfield” ma trova anche dei punti di debolezza nella squadra inglese: “La difesa alta può essere esposta agli inserimenti dei centrocampisti. Forse c’è da farsi qualche domanda sull’equilibrio a centrocampo con così tante opzione”. I punti di forza, invece, non mancano: “Calciatori di grande qualità come Salah, Mane, Jota e Alexander-Arnold, che possono decidere le partite in qualsiasi momento. Una precisa identità di gioco, la capacità di usare bene il contropiede e ottime alternative in panchina”.

Inter-Liverpool, Jones: “Barella ideale per Klopp, Kessie non interessa”

Una squadra molto forte nella quale Neil Jones vede bene un calciatore dell’Inter. E’ Nicolò Barella il giocatore nerazzurro ideale per Klopp: “Forte, con qualità e aggressività”. Praticamente è il profilo perfetto per i ‘Reds’ che, secondo indiscrezioni di stampa, sarebbero interessati anche ad un altro calciatore che milita in Serie A: Franck Kessie, in scadenza di contratto con il Milan a giugno. Sull’ivoriano però Jones ha una certezza: “Sono sicuro al 100% che il Liverpool non è interessato a Kessie”.