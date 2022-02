Atletico Madrid, il gesto apre all’addio: occasione per il Milan

L’Atletico Madrid perde il match casalingo contro il Levante e arriva un gesto che apre all’addio: occasione per i club italiani

Non vive una stagione semplice l’Atletico Madrid di Diego Simeone. I ‘Colchoneros’ infatti occupano attualmente il quinto posto in classifica, a pari merito con il Barcellona, che ha però una partita in meno.

Quest’oggi la squadra di Simeone ha incassato l’ennesima sconfitta della stagione, per giunta tra le mura amiche, contro il Levante. La prestazione dell’Atletico Madrid ha portato i tifosi a contestare la squadra, con uno dei giocatori che ha risposto con un gesto verso il pubblico. Per lui potrebbe complicarsi il futuro a Madrid e potrebbe esserci l’occasione per i club italiani.

Atletico Madrid, Gimenez zittisce il pubblico: Milan, Inter e Juventus osservano

Periodo complicato per l’Atletico Madrid, che quest’oggi incassa la cocente sconfitta in casa contro il Levante per 0-1. Ad attirare l’attenzione però durante i minuti finali del match è stato il gesto di Jose Maria Gimenez rivolto ai tifosi dell’Atletico.

Infatti, secondo quanto riportato da ‘As’, il difensore uruguaiano verso la fine della partita ha sbagliato un semplice passaggio verso Herrera, provocando i fischi del pubblico. Così il centrale si sarebbe girato verso i tifosi zittendoli con un dito, provocando ulteriori fischi. Questa frattura con i tifosi potrebbe mettere a rischio la sua permanenza all’Atletico in estate. Così a monitorare la situazione potrebbero esserci Juventus, Inter e soprattutto il Milan, che in difesa avrebbero bisogno di rinforzi importanti in estate.